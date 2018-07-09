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Eski eşten İbrahim Tatlıses'e sitem dolu sözler!

Eski eşten İbrahim Tatlıses'e sitem dolu sözler!

Daha önce verdiği röportajda İbrahim Tatlıses'le evlenmeyi kendisinin istemediğini ifade eden Ayşegül Yıldız, bir takipçisinden kendisine gelen "İbrahim Bey kızını ve sizi korusun" yorumuna verdiği cevapla ünlü türkücüye olan sitemini dile getirdi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 13:59 - Güncelleme: 09-07-2018 13:59

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla Tatlıses’e olan sitemini dile getirdi.

Yıldız, bir röportajında Derya Tuna’nın "Tekkeyi bekleyen çorbayı içer" sözlerine karşılık verip “Demek ki o tekkeyi çorba içmek için beklemiş” diyerek tüm şimşekleri üzerine çekmişti.

ESKİ EŞTEN İBO'YA SİTEM
O gün bugündür eleştiri yağmuruna tutulan Yıldız, bir takipçisinin "İbrahim Bey kızını ve sizi korusun" yorumuna “Bugüne kadar çıkıp savunmadığı için bunlar cesaret edip konuşabiliyor zaten. Ben de ona kızıyorum. İşte ne diyeyim, herkesin can sağ olsun!” mesajını yazdı.

Ayşegül Yıldız'dan olay itiraf: Evlenmeyi ben istemedimAyşegül Yıldız'dan olay itiraf: Evlenmeyi ben istemedimAyşegül Yıldız'dan olay itiraf: Evlenmeyi ben istemedimAyşegül Yıldız'dan olay itiraf: Evlenmeyi ben istemedimHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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