Eski eşten İbrahim Tatlıses'e sitem dolu sözler!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla Tatlıses’e olan sitemini dile getirdi.



Yıldız, bir röportajında Derya Tuna’nın "Tekkeyi bekleyen çorbayı içer" sözlerine karşılık verip “Demek ki o tekkeyi çorba içmek için beklemiş” diyerek tüm şimşekleri üzerine çekmişti.

ESKİ EŞTEN İBO'YA SİTEM

O gün bugündür eleştiri yağmuruna tutulan Yıldız, bir takipçisinin "İbrahim Bey kızını ve sizi korusun" yorumuna “Bugüne kadar çıkıp savunmadığı için bunlar cesaret edip konuşabiliyor zaten. Ben de ona kızıyorum. İşte ne diyeyim, herkesin can sağ olsun!” mesajını yazdı.

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