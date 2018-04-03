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Eski bakanın oğlu rezidansta ölü bulundu!

Eski bakanın oğlu rezidansta ölü bulundu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak (33), İstanbul'da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde, tabancayla intihar etti.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 16:29 - Güncelleme: 03-04-2018 16:29

Şişli'deki bir rezidanstaki dairesinde yalnız yaşayan Çetin Öztoprak'tan iki gündür haber alanamayan komşusu Cansu Özdemir, rezidans yönetimine haber verdi. Saat 23.30 sıralarında çilingir yardımıyla daireye giren güvenlik görevlileri, Çetin Öztoprak'ı yatağında, yanında tabanca, kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği saptanan bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Çetin Öztoprak'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Öztoprak'ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu.Kapı komşusu Cansu Özdemir, ''İkimizin de köpeği vardı. Birlikte gezdiriyorduk'' dedi.

'BİRLİKTE İNTİHAR EDELİM Mİ?' DİYE SORMUŞ 

Bir arkadaşı da "Bir taşımacılık şirketi vardı. Çetin'in son günlerde yaptığı işleri iyi değildi'' diye konuştu. İngiltere'de yaşayan bir arkadaşının ise ''Çetin geçen günlerde şaka yollu bana 'İntihar edelim mi?' diye sordu'' dediği belirtildi.Acı haberi alan aile, Öztoprak'ın cenazesini almak üzere İstanbul'a gitti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • melik 03 Nisan 2018 16:49 çiprasın emmi oğlimi çok benzirde

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