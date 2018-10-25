Esenyurt'ta fabrika yangını

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Büyük yangın, fabrikanın yanındaki diğer binalara da sıçradı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yangınla ilgili yaptığı ilk açıklamasında "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Ekiplerimiz müdahale ediyor. Yandaki iş merkezlerine de sıçramış şu anda. En net bilgiyi 20-25 dakika içerisinde olur. Ama can kaybı olmadığını biliyoruz. Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış. 20 dakika içinde ayrıntılar netleşecek" ifadelerini kullandı.