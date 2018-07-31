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Esenler ekmeğini paylaşıyor 33 fırın projeye katkı sunuyor

Esenler ekmeğini paylaşıyor 33 fırın projeye katkı sunuyor

ESENLER Belediyesi'nin "Askıda Ekmek Var" projesiyle, 6 yıldır ortalama 380 aileye günde bin 700 ekmek dağıtılıyor. 6 yılda yaklaşık 4 milyon ekmeğin paylaşıldığı Esenler'de 'Askıda Ekmek Var' projesiyle gönül köprüleri kuruluyor.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 14:23 - Güncelleme: 31-07-2018 14:23

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Askıda Ekmek Var” projesiyle hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında 2012 yılından beri yardım köprüsü kuruyor. 6 yılda proje kapsamında 377 aileye günde toplam bin 700 ekmek dağıtımı yapılırken, Esenler’deki tüm mahallelerin her birinde en az bir fırın olacak şekilde 33 fırın projeye katkı sunuyor.

Fırınlara kurulan elektronik sayaçlar aracılığıyla "Askıda Ekmek" sayısının tüm vatandaşlar tarafından görülmesi sağlanıyor. Proje kapsamında ayda ortalama 50 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Projeye Esenler Belediyesi'nden herhangi bir ödenek ayrılmazken, giderler hayırseverlerin katkılarıyla karşılanıyor. Vatandaşların projeden faydalanabilmesi için muhtarlıklardan fakirlik kâğıdı almaları gerekiyor.

Her Pazartesi ve Çarşamba günleri projeden sorumlu belediye personeli tarafından fırınlar ziyaret edilerek, listeler güncelleniyor ve fırıncıların proje ile ilgili görüşleri alınıyor. Eksik yönler sürekli güncellenerek proje sürekli aktif tutuluyor.

PROJE NASIL İŞLİYOR?
'Askıda Ekmek Var' projesine katkı sunan 33 fırının her biri proje kapsamında vitrinine elektronik 'Askıda Ekmek Var' tabelası astı. Fırından ekmek alan hayırsever vatandaş, istediği kadar ekmeğin parasını vererek askıya ekmek bırakabiliyor. Böylece o anda o fırında 'Askıda Ekmek Var' projesi kapsamında alınacak kaç ekmek olduğunu görebiliyor. Her mahalleden önceden belediye ve mahalle muhtarlıklarınca belirlenen ihtiyaç sahibi aileler, gidip o fırından ihtiyacı kadar ekmeği alabiliyor.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandas 31 Temmuz 2018 15:39 niyet guzel lakin ekonomi iyi diyip durmayin sanki bastakiler bi lakis

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