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Esed'ten PKK'ya 12 maddelik anlaşma

Esed'ten PKK'ya 12 maddelik anlaşma

Suriye rejimi ile masaya oturan ana omurgasını terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) rejim tarafından 12 anlaşma maddesi sunuldu.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 21:25 - Güncelleme: 28-07-2018 21:25

Suriye kaynaklı IPM News’in haberine göre, terör örgütü PKK/PYD-YPG’ nin oluşturduğu DSG’nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) heyeti ile Suriyeli yetkililer arasında Şam’da başlayan müzakerelerin ilk aşaması sona erdi. Rejim temsilcileri ilk toplantıda, terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye sunmak istediği anlaşma maddelerini izah etti. Tarafların Suriye'nin bundan böyle mevcut yönetim formu ile devam etmesinin imkansız olduğu, ademi merkeziyetçi bir devlet modelinin formunun gerekli olduğu konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.

Şam’daki ilk toplantıda rejimin taleplerini alan terör örgütü PKK/PYD-YPG heyetinin Kamışlı’ya dönerek genişletilmiş bir toplantıda söz konusu talepleri inceleyeceği ve karşı talepler ile bir sonraki görüşmeye gideceği belirtildi.
 
Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin bir sonraki toplantıya kendi talepleri ile katılacağı ve ardından müzakerelere geçileceği öğrenildi. Bir sonraki toplantının konusu olacak çok sayıda detay gerektiren teknik konuların aydınlatılması için ortak komiteler kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Demokratik Suriye Meclisi heyetinin ziyaretin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Merkezi olmayan ve demokratik bir Suriye için yol haritasının oluşturulması amacıyla tüm alanlarda komiteler oluşturulması kararlaştırıldı" denildi.

KISMI FEDERASYON YA DA SINIRLI ÖZERKLİK

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye sunulan rejimin taleplerini içeren 12 maddede Kuzey Suriye’ye yönelik sınırlı bir federasyon ya da özerk bir yönetim modeli öngörülüyor. Rejimin sunduğu maddelerin detaylı bentlerinin de olduğu, ancak müzakereler sırasında hepsinin yeniden tashih edilebileceği kaydedildi.

İŞTE O MADDELER

Rejimin Şam’da başlayan müzakerelerin ilk toplantısına sunduğu 12 maddelik talep ve çözüm planının maddeleri şöyle sıralandı:

- Rakka ve Derülzor’un devlete tesliminde sorun çıkarılmayacak.

- Fırat Barajı'nın normal koşullarda elektrik üretmesi için gerekli tüm girişimleri devlet üstlenecek ve ihtiyaç olan her alana bu enerjiden aktarım yapılacak.

- Temel yer altı servetleri doğrudan Suriye devletinin denetiminde olacak. Kürt yönetimi bunların çıkarılması ve işletmesini merkezi hükümetle uyum içinde yapacak. Yabancı bir şirketle çalışılacaksa, bu bildirilecek. Keza merkezi hükümette Kürt vekilleri ve bakanları olacak. Suriye’nin ulusal şirketleri bunu yapacak kapasitede ise onlar yapacak. Değil ise verilecek şirketler ortak belirlenecek. Bu özellikle petrol, gaz ve altın için gereklidir. Alınacak paylar anayasanın ticari ve mali aktarım maddelerinde yazılıdır.

- Devlet kurumlarında ve sınırlarda Suriye bayrağı esas alınacak, başka bir simge kullanılmayacak.    

- Kuzey Cephesi açılırsa Kürt askeri yapılanmalarının bu cepheye katılımı Suriye Ordusu komutasında sağlanacak.

- Dış güçlerle kurulan ilişkiler aşamalı olarak terk edilecek. İhtiyaç ve gereksinimlerin karşılanmasında devlet bu rolü üstlenecek.

- Fırat’ın doğusundan batısına devletin denetlediği alanlara her türden zirai ürünün normal koşullardaki mübadelesinin engelleri kaldırılacak.

- Devlet buğday ve pamuk ürünü üzerine karaborsadan daha yüksek bir fiyatla satın alacak anında ödeme yapılacak. Rojava’da ekilen tüm ürünler, Kürt ve Suriyeli yetkililerin belirleyeceği en yüksek fiyat uygulamasıyla rejim tarafından satın alınacak ve ödemeler peşin olarak nakit yapılacak.

- DAEŞ tehlikesine karşı tam bir dayanışma içinde mücadeleye devam edilecek.

- Eskiden olduğu gibi Suriye askerleri esir alınmadan kıtalarına iade edilecek, Suriye yargısından aranmayan hiçbir Kürt militanı tutuklanmayacak, devletin istediği isimler yetkili Kürt askeri kuruluşlarına bildirilecek. Daha önce ve iç savaş sırasında hakkında tutuklama kararı bulunan hiçbir Kürt tutuklanmayacak, tutuklanma kararları kaldırılacak. Adi suçlardan arananların listeleri ise Kürt asayişine verilecek.

- Yeniden yazılacak anayasada Kürt sorununun nasıl bir yer alacağına ilişkin bu diyaloglardan çıkacak kararlar esas alınacak.

- Kürt askeri yapılanmalarının geleceği üzerine tartışma sürecek.

SURİYE HEYETİNİ TUĞGENERAL HERBA YÖNETİYOR

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’yi temsilen Şam’a giden müzakere heyetine Demokratik Suriye Meclisi Eş başkanları İlham Ahmed ile Riad Darar başkanlık ediyor. Suriye heyetine ise Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgenerel Selim Herba başkanlık yapıyor. Herba; Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana’da yapılan görüşmelere Dışişleri Bakanı Caferi ile birlikte Suriye’yi temsil etmişti. Herba, Suriye’de "derin akıl" sayılan askeri kadroların arasında gösteriliyor. Deraa bölgesinin askeri harekâtını yöneten Herba; Kesap, Türkmen Dağı ve Guta harekâtını da yönetmişti.

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