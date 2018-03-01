Ermenistan'dan kritik Türkiye kararı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 2009'da Türkiye ile imzalanan normalleşme protokollerini iptal ettiğini açıkladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan geçtiğimiz yıl eylül ayında BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ile yapılan iki protokolü iptal edeceklerini söylemişti.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞTİ

Sarkisyan Türkiye ile Ermenistan arasında 2009 yılında imzalanan ancak iki ülke parlamentosu onayından geçmeyen normalleşme protokollerini 2018 bahar aylarında tamamen iptal edecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İki ülke arasında nıormalleşme olmadığını savunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, "Türkiye en geç önümüzdeki 2018 yılı bahar aylarında bu protokolleri tamamen lağveceğimizi bilmeli" ifadesini kullanmıştı.

PROKOLDE NELER VARDI ?

İsviçre arabuluculuğunda imzalanan protokoller Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkinin kurulmasını, sınırların açılmasını ve 1915 olaylarının araştırılması için bağımsız komisyon kurulmasını öngörüyordu.

Hatırlanacağı gibi dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında Zürih'te protokol imzalamıştı.