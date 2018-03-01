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Ermenistan'dan kritik Türkiye kararı!

Ermenistan'dan kritik Türkiye kararı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 2009 yılında Türkiye ile imzalanan normalleşme protokollerini iptal etti.

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 16:40 - Güncelleme: 01-03-2018 16:40

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 2009'da Türkiye ile imzalanan normalleşme protokollerini iptal ettiğini açıkladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan geçtiğimiz yıl eylül ayında BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ile yapılan iki protokolü iptal edeceklerini söylemişti.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞTİ
Sarkisyan Türkiye ile Ermenistan arasında 2009 yılında imzalanan ancak iki ülke parlamentosu onayından geçmeyen normalleşme protokollerini 2018 bahar aylarında tamamen iptal edecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İki ülke arasında nıormalleşme olmadığını savunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, "Türkiye en geç önümüzdeki 2018 yılı bahar aylarında bu protokolleri tamamen lağveceğimizi bilmeli" ifadesini kullanmıştı. 

PROKOLDE NELER VARDI ?
İsviçre arabuluculuğunda imzalanan protokoller Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkinin kurulmasını, sınırların açılmasını ve 1915 olaylarının araştırılması için bağımsız komisyon kurulmasını öngörüyordu. 

Hatırlanacağı gibi dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında Zürih'te protokol imzalamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Fatih 01 Mart 2018 18:30 Ermenistanın bağımsız bir araştırma kurulmasına sıcak bakması düşünülemez çünkü daha dün Hocalı soykırımı yaptılar. 1915 soykırıma Türkler uğradı bunu yapan Ermeniler şu an pkk pyd çatısı altında hala Ülkemize kurşun sıkmakta. Zaten bir çok Avrupa devleti iki yüzlü ve Ermenilerin haksız olduklarını bildikleri halde onları desteklemekteler. İyi niyetli Ermeniler mutlaka var ve onlar belki de bir çok Türk ten daha çok Ülkemize gönülden bağlı hatta İslam la şereflenenleri de var yani artık kardeş olduklarımız da var ama genel olarak her fırsatta bir çoğu ülkemize hep düşmanlık ettiler. Kardeşlik barış gibi sözlerinin altında hep kin nefret taşıdılar. Gönül ister ki onlarla da kardeşçe yaşayabilelim. Ama her fırsatta bir yerlere güvenerek bir oyun çıkartıyorlar.

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