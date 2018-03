Ermenistan'dan kritik Türkiye kararı!

Fatih 01 Mart 2018 18:30 Ermenistanın bağımsız bir araştırma kurulmasına sıcak bakması düşünülemez çünkü daha dün Hocalı soykırımı yaptılar. 1915 soykırıma Türkler uğradı bunu yapan Ermeniler şu an pkk pyd çatısı altında hala Ülkemize kurşun sıkmakta. Zaten bir çok Avrupa devleti iki yüzlü ve Ermenilerin haksız olduklarını bildikleri halde onları desteklemekteler. İyi niyetli Ermeniler mutlaka var ve onlar belki de bir çok Türk ten daha çok Ülkemize gönülden bağlı hatta İslam la şereflenenleri de var yani artık kardeş olduklarımız da var ama genel olarak her fırsatta bir çoğu ülkemize hep düşmanlık ettiler. Kardeşlik barış gibi sözlerinin altında hep kin nefret taşıdılar. Gönül ister ki onlarla da kardeşçe yaşayabilelim. Ama her fırsatta bir yerlere güvenerek bir oyun çıkartıyorlar.