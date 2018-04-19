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Erken seçim de 'Milenyum Çocukları'nı vurdu!

Erken seçim de 'Milenyum Çocukları'nı vurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı. 24 Haziran'da üniversite sınavına girecek olan 2000 doğumlu öğrenciler şaşkına döndü.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 09:43 - Güncelleme: 19-04-2018 09:58

TÜRKİYE 3 Kasım 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için 'erken seçim' kararı verdi ve 24 Haziran 2018 seçim tarihi belirlendi. 24 Haziran günü üniversiteye giriş sınavına (YKS) girmeye hazırlanan öğrencilerin sınav sitresi bir hafta daha uzadı. Üniversite sınavları 30 Haziran-1 Temmuz'a ertelendi. Son yıllarda olduğu gibi eğitim dünyasındaki bu değişiklikten de 2000’de doğan ve ‘milenyum çocukları’ olarak nitelendirilen öğrenciler etkilendi.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI TARİHLERİ DE DEĞİŞTİ... 24 Haziran için alınan erken seçim kararı, üniversite sınavlarının tarihini değiştirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 23-24 Haziran’da yapılacağı açıklanmıştı. Erken seçim için 24 Haziran tarihi belirlenince YKS de 30 Haziran-1 Temmuz’a alındı. 30 Haziran’da ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz’da ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek.

ONLAR MİLENYUM ÇOCUKLARI...

Sınav sisteminin bir önceki liseye giriş sistemi olan TEOG gibi son yıllardaki değişiklikleri 2000 yılında doğan ve ‘milenyum çocukları’ olarak nitelendirilen öğrencilere rastlamıştı. Dünkü sınav tarihinin değişikliği de yine bu yıl üniversite sınavına girecek olan 2000 doğumlu öğrencileri etkilemiş oldu. Onlar eğitimin milenyum çocukları. Bu yıl hem liseye hem de üniversiteye giriş sistemi yenilenirken "milenyum çocukları" olarak nitelendirilen 2000 doğumlu öğrenciler, bu tarihten sonra eğitim sisteminde yapılan bütün değişikliklerin ilk kez kendileri üzerinde uygulandığını söylüyor.

EL YAZISI ONLARLA MECBUR OLDU...

2000 doğumlu öğrenciler ilkokul birinci sınıfa başladığında el yazısı uygulaması zorunlu oldu. 8’inci sınıfa geldiklerinde TEOG ilk defa yapıldı. Üniversiteye girmeye hazırlandıkları yıl sınav sistemi değiştirildi. 2000 doğumlular, “Eğitim sistemindeki değişiklikler sürekli bize denk geldi” diyor.  Milenyum çocuklarının üzerlerinde denen eğitim sistemi değişiklikleri şöyle...

DENEME TAHTASI GİBİ OLDULAR...

- TEOG sınavına ilk girenler 2000 doğumlu öğrenciler oldu. SBS’de üç yıldan sınav yerine, tek yılda sınava girdiler.

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 2000 doğumlu öğrencilerin sınava gireceği yıl birleştirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemi getirildi.

TEK GÜNDE YAPILACAKTI 2 GÜNE ÇIKARILDI... YKS sistemi kendi içinde de sürekli değişti. İşte YKS'de yapılan değişiklikler... YKS önce tek günde, yaban dil sınavına girecekler için ise ikin günde yapılacağı açıklandı. Sabahki oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), öğleden sonraki ikinci oturumda ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapılacak bir sonraki gün yapılacak olan üçüncü oturuma ise sadece Yabancı Dil Testi'ne girecekler katılacaktı. 9 Kasım gecesi YKS'nin iki güne yayıldığı ve sınavın iki gün olarak yapılacağı duyuruldu.

SORU İÇERİKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ: İlk açıklamalara göre TYT'de Türkçe'den 40, matematikten 40 olmak üzere 80 soru çıkacaktı. AYT'de Türk dili ve edebiyatı-coğrafya-1'den 40, sosyal bilimlerden 40, matematikten 40, fen bilimlerinden 40 olmak üzere 160 soru yöneltilecekti. 19 Ekim'de AYT'de güncelleme oldu. Coğrafya-1'in yerine sosyal bilimler-1 getirildi. Bu teste tarih de eklendi.

BARAJA İKİNCİ OTURUM DAHİL OLDU: Yeni sistem ilk açıklandığında lisans programı için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekecekti. 19 Ekim'de lisans programlarına geçiş için aranan 180 barajının kapsamı değiştirildi. Baraja TYT'nin yüzde 40, AYT'nin ise yüzde 60 oranında etki edeceği duyuruldu.

TYT'NİN ALANI GENİŞLEDİ, SÜRESİ UZADI: 9 Kasım'da TYT'nin alanı da genişletilerek 20 fen ve 20 sosyal bilimler testleri eklendi. Sınav süresi 135 dakikaya çıkarıldı.

VE ERKEN SEÇİM SINAV ERTELETTİ...

24 Haziran için erken seçim kararı alındı. YKS'nin 30 Haziran-1 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.

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