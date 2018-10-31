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Eren Erdem: Beni Adnan Oktar'la ilişkilendirin!

Eren Erdem: Beni Adnan Oktar'la ilişkilendirin!

Eren Erdem'in yargılandığı Karşı gazetesi davası başladı. 'FETÖ' iddialarına tepki gösteren Erdem "Beni illa bir cemaatle ilişkilendirmek istiyorsanız Adnan Oktar’la ilişkilendirin. O bile bana daha uygun" dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 12:52 - Güncelleme: 31-10-2018 12:52

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında açılan dava dosyası ile birleşen kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve 10 çalışanına yönelik açılan dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Silivri'de Ceza İnfaz Kurumları'nda başlayan davanın ilk duruşması 2 Kasım'da da devam edecek. 

Mahkemede savunma yapan Eren Erdem, ‘Ömrüm boyunca FETÖ'ye karşı mücadele verdim' dedi.

Suçlamaların asılsız olduğunu ifade eden Erdem, "Her daim FETÖ'nün daha tehlikeli olduğunu düşündüm ve yazdım. 17-25 Aralık'tan 2 gün sonra, yani 5 yıl önce, halkı darbe ihtimalinden haberdar eden benim. Oysa o dönem iktidar Fetullahla fotoğraf çektiriyordu!

Bir gün tutuklanacağımı biliyordum fakat FETÖ gerekçesiyle tutuklanacağım aklıma gelmezdi. Beni illa bir cemaatle ilişkilendirmek istiyorsanız Adnan Oktar'la ilişkilendirin. O bile bana daha uygun!" ifadelerini kullandı.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 13:29 hedef saptırmak istiyor... yemezler

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