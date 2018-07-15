Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü! Telsizde yalvarmıştı...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ile Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Gümüşhane-Giresun hattı yaylalar bölgesinde süren operasyonlar esnasında güvenlik güçleri PKK'lı bir grup teröristler ile sıcak temas sağladı. Üçtaş Köyüne bağlı Sarıtaş yaylası kırsalında sağlanan temas sonrası 'Kobra' diye tabir edilen zırhlı araç ile açılan ilk ateş sonucu iki PKK'lı etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'ların sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan olduğu belirlendi.

EREN VE UZMAN ÇAVUŞ CEVİZCİ'NİN KATİLLERİ... Terörist grubun geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü şehit edilmesi olayının ve geçtiğimiz günlerde son olarak Giresun'un Güce ilçesi Ağaçbaşı Yaylası Kavaklıbel mevkiinde Uzman Çavuş Ali Cevizci'yi şehit eden grup olduğu öğrenildi.

SON 10 YILDA HEP ONUN PARMAĞI VARDI... Etkisiz hale getirilen PKK'lılardan birinin bölge sorumlusu ve İçişleri Bakanlığında aranan teröristler listesinde 1 milyon liralık ödül ile 'Kırmızı' listede aranan 'Zeynel' kodlu telsizi kullanan 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edildi. Bölgede geçen 10 yılda bölgede yaşanan tüm eylemlerin emrini veren terörist olarak bilinen Yakışır, son olarak Giresun'un Güce ilçesi Ağaçbaşı Yaylası Kavaklıbel mevkiinde Uzman Çavuş Ali Cevizci'yi şehit etmişti.

TELSİZDE YALVARMIŞTI... Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit edilmesinin ardından bölgede sıklaştırılan operasyonlarda telsiz kestirmesi alınan PKK'lılar üstleri ile girdikleri muharebede, "Bizi buradan biran evvel çıkartın" diyerek yalvarmıştı. Giresun, sınırından Gümüşhane sınırına geçerek Tunceli'ye geçmek isteyen grup Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş Köyü Sarıtaş yaylası kırsalında ilk önce fotokapanlara yakalandı. Alınan görüntünün ardından bölgede başlatılan operasyonlar sonucu askerin titiz takibi ile gece saatlerinde sıcak temas sağlandı. PKK'lılara karşı açılan ilk ateşte iki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede bulunması muhtemel diğer örgüt üyelerine yönelik operasyonlar ise Gümüşhane-Giresun kırsalında genişletilerek devam ederken, bölgede yeni kan izlerine rastlandığı öğrenildi.

9 ASKERİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ... PKK'nın sözde Botan Eyalet Sorumlusu 'Cudi Zaza' kod isimli Mehmet Yakışır. PKK'nın 12 kişilik Karadeniz Açılım Grubu'nda bulunuyordu. Eylem dosyası kabarık olan PKK'lı Yakışır, Diyarbakır-Bingöl yolunda yapılan eylemleri organize eden isim olarak istihbarat raporlarına yansıdı. Cudi, Cesur ve ya Zaza kod isimlerini kullanan Bingöl Nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Yakışır ayrıca 2009 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Abalı Köyü yakınlarında zırhlı askeri araca yönelik 100 kilo patlayıcı ile saldırı düzenleyip 9 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin başında olduğu istihbarat raporlarına girmişti.