Erdoğan'ın programına alınmayınca ağlayan kadın bakın kim çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Serdivan iİlçesindeki Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sakarya İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Program öncesinde kongre salonunun önündeki görevli girişine gelen Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın eşi İlknur Akcan, polislere içeriye girmek istediğini söyledi. Geçiş noktasında kurulan barikatlarda görevli polisler belediye başkanının eşine "Hanımefendi isminiz listede yok, giremezsiniz" deyince ortalık bir anda karıştı.

İlknur Akcan polislere, "Bağırırım ben, ben içeri girmek istiyorum. Ben sana bağırmıyorum. Almıyorlar her seferinde" diye tepki gösterdi. Akcan'ın sözlerine cevap veren polis memuru, "Alın götürün şu hanımefendiyi yahu. Ben mi listeye ismini koymadım Bana niye bağırıyor" ifadelerini kullandı. Sinir krizi geçiren Akcan, ellerini polis barikatının üzerine koyup, ağlayarak "Kocan sana sahip çıkmazsa böyle olur işte" diyerek sitem etti. İlknur Akcan'ı çevresindeki partililer güçlükle sakinleştirdi. Bir süre burada bekleyen İlknur Akcan daha sonra parti yetkililerince içeriye alındı.