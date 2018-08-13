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Erdoğan'ın milli para çağrısına Rusya'dan yanıt

Erdoğan'ın milli para çağrısına Rusya'dan yanıt

Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli para ile ticaret yapma çağrısına destek verdi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 12:46 - Güncelleme: 13-08-2018 12:46

Erdoğan, Türkiye'ye yönelik dolar operasyonunun ardından diğer ülkelere milli paralarla ticaret yapma çağrısında bulunmuştu. Rusya bu çağrıya destek verirken, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıkları açıklandı.

Öte yandan Peskov'a bugünkü basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla bağlantılı olarak Ankara'dan mali yardım talebi gelip gelmediği soruldu. 

"TÜRKİYE'DEN MALİ YARDIM TALEBİ GELMEDİ"

Peskov, "Hayır, herhangi bir talep gelmedi. Her zaman gündemde önemli yer tutan somut büyük projeler istişare ediliyor. Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu NGS gibi enerji projeleri konuşuluyor. Bunun yanında, faaliyetleri daha somut hale getirilmesi gereken ortak yatırım fonu mevcut ve şirketlerimiz işbirliği yapıyor. Genel olarak, bu konular ele alınıyor" yanıtını verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • RUSDAN HAYIR GELMEZ. 13 Ağustos 2018 13:20 ŞU RUSYANIN GÜDÜMÜNE GİRİLMESİNDEN KRKUYORUM,ONLAR O KADAR TEKİN DEĞİLLER,FIRSAT KOLLUYORLAR,BİRİLERİNE YARDI İÇİN,???

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