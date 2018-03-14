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Erdoğan'ın Başdanışmanından CIA uyarısı! Suikastlar olabilir

Erdoğan'ın Başdanışmanından CIA uyarısı! Suikastlar olabilir

ABD'de CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Gina Haspel ise yeni CIA başkanı oldu. CIA'nın başına geçen ilk kadın olan Haspel esrarengiz kimliği ve işkenceci olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Haspel'in bu yönüne dikkat çekerek korkutan uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 10:25 - Güncelleme: 14-03-2018 10:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki bugünkü yazısında ABD’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye etkisini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alıp yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdi. ABD Başkanı, aynı zamanda CIA'nın başına Gina Haspel'i getirdiğini açıkladı. İlk kez bir kadının CIA Direktörü olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki bugünkü yazısında ABD’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye etkisini değerlendirdi.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİN ANLAMI NE: İlnur Çevik, “Tillerson yönetimindeki Amerikan Dışişleri, epey bir zamandır işlevsiz hale gelmişti ve Trump bundan hiç memnun değildi. YPG ve PYD’ye de arka çıkan Pentagon ise baskın bir rol almıştı ve Trump’ın Beyaz Sarayı da burada büyük sıkıntı çekiyordu. Şimdi Dışişlerine şahin Pempeo’yu getirerek ve CIA’nin başına da şahin oğlu şahin Haspel’i atayarak Beyaz Saray Pentagon’un yükselen gücünü dengelemeye çalışıyor…” ifadelerini kullandı.

CIA'nın başına getirilen ilk kadın olan Gina Haspel esrarengiz kimliği ve işkenceci olarak biliniyor.

SUİKASTLER VE PATLAMALAR OLABİLİR

Haspel, Amerikan derin devletinin önde gelen ve karanlık CIA operasyonların başındaki kişi… Bundan sonra Haspel’den bu tür operasyonlarla suikastlar ve yeni patlamalar beklenebilir” uyarısında bulunan Çevik şöyle devam etti:

PEKİ BUNLAR TÜRKİYE İÇİN NE DEMEK?

“Peki, bunlar Türkiye için ne demek? Amerikalılar bundan sonra YPG ve PYD’ye arkalarını dönebilirler ama Türkiye’den ödünler koparmak isteyeceklerdir... Bu da İran konusunda olabilir… Türkiye’nin Washington’la yakınlaşması için bazı adımlar da atmasını bekleyebilirler…”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Natre 14 Mart 2018 10:57 Abdyle yakinlasacaz diye iranla mesafeyi acarsak tamda abdnin istedigini yapmis oluruz zaten istedikleri bu iranla mesafeli olalim sonra abd irana karsi operasyonlara baslasin en sonunda TURKIYEnin dibinde parcalanmamis bolunmemis komsusu kalmasinki TURKIYE yle basa cikabilsinler. Bu oyunada gelmeyecez insallah. Tipki yillardir oynadiklari oyunlarini farkedip bozdugumuz gibi. RABBIM hepimizin yardimcisi olsun karsimizdaki ulke yalan konusmaktan dogruyu unutmus tiplerden

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