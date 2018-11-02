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Erdoğan'dan üç büyük şehire özel anket kapalı zarfta isim aldı

Erdoğan'dan üç büyük şehire özel anket kapalı zarfta isim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adayları için partisinin MYK üyelerinden kapalı zarf içinde önerdikleri isimleri aldı. Erdoğan, bugün de MKYK üyelerinden benzer bir yöntemle isimleri alacak.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 07:58 - Güncelleme: 02-11-2018 07:58

AK Parti'nin önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında bazı genel başkan yardımcılarının yaptığı sunumlardan sonra yerel seçimde başvuru ve aday belirleme süreci de ele alındı. Bugün toplanacak MKYK'da bu takvime son şekli verilecek. Yerel seçim adaylarının başvurularının 5-12 Kasım arasında alınmasının planlandığı, aynı zamanda aday adaylarıyla ilgili bölgelerinde "temayül" yoklamaları gerçekleştirileceği kaydedildi. 

KAPALI ZARFTA İSİM ALDI: Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre toplantıda Erdoğan, yerel seçimlerin önemine dikkat çektiği kısa bir konuşma yaptıktan sonra tüm MYK üyelerinden İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi adayları görmek istediklerine dair kapalı zarfta isim aldı. Erdoğan, bugün MKYK toplantısında da MKYK üyelerinden isimleri alacak. Erdoğan'ın gizli tuttuğu mini ankete dair bilgi vermediği "sonuçlar bende saklı" dediği de ifade edildi. Erdoğan'ın "diğer adaylardan ziyade kendi çıkaracağımız adayımıza odaklanalım" dediği de kaydedildi.

"ÜSLUP VE DİLE ÖZEN GÖSTERİN"
Erdoğan'ın toplantıda MHP ile ‘Cumhur sürdüğüne dikkat çekerek, "MHP ile ilgili açıklama yapılırken kullanılan üslup ve dile özen gösterilmesine" dair mesajlar verdiği ve uyarılar yaptığı da ifade edildi.

"İYİ OLAN KAZANSIN"
Erdoğan, MHP'nin adaylarının kendi adaylarını ve seçim stratejilerini etkilemeyeceğini ifade ederken, "İyi olan kazansın. Biz en doğru adayla seçime girdikten sonra bunun karşılığını alacağımıza, başarılı olacağımıza eminim. Şu an önceliğimiz en doğru adayları bulmak" değerlendirmesi de yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • salhor 02 Kasım 2018 09:27 Sath-ı mâ'il... İnsan küçük bir omuz darbesiyle sath-ı mâ'ile girer ve artık kendisi için yarışın bittiğini, saf dışı kaldığını fark ettiğinde yapabileceği hiç bir şey kalmamıştır. BİZ HEZÂRÂN MEST-İ MAĞRÛRUN HUMÂRIN GÖRMÜŞÜZ diyordu Nâbî. Merhamet ve adâlet; ille de adâlet!

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