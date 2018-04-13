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Erdoğan'dan flaş sözler: Gerilimde hava yumuşadı

Erdoğan'dan flaş sözler: Gerilimde hava yumuşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye gerginliğiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Erdoğan Rusya-ABD geriliminde havanın yumuşadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 14:45 - Güncelleme: 13-04-2018 14:47

Bütün dünya ABD-Rusya arasında yaşanan Suriye gerilimine odaklanmış vaziyetteyken iki dev ülke arasında savaş rüzgarları esti. Karşılıklı tehditler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerek önce ABD Başkanı Trump'la görüşme yaptı. Hemen ardından ise Putin'i aramıştı. Cumhurbaşkanı bugün görüşmelerinin detaylarını açıkladı ve gerilim havasının yumuşatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularına yanıtladı. Erdoğan, Putin ve Trump'a bölgede suların ısınmasının doğru olmayacağını ilettiğini söyledi.

Erdoğa'nın konuşmasının satırbaşları:

- Erdoğan, "Putin ve Trump ile görüşmelerde Suriye'yi ele aldık. Suriye'deki barışın temini için neler yapılabilirizi konuştuk. Barışın tesisi ile bölgede yaşanan trajedinin sona ermesi temennimiz oldu.

"PUTİN'E VİDEO GÖNDERDİM"

Duma ve Doğu Guta'daki gelişmeler can yakıcı, felaket adımlarıydı. Bunların ben de video çekimleri vardı. Putin'in özel temsilcisine de verdim. Gelen özel temsilci ile de bunları konuştuk.

"TRUMP'A BİZİM TUTUMUMUZ KARARLI DEDİM"

Sayın Trump ile de konuları etraflıca ele aldık. Sürece yaklaşımlarını sergilerken kendilerine ifadem, kimyasal silahların kullanılması sürecine koalisyonun tutumunun önemli olduğunu, bizim tutumumuzun kararlı olduğunu belirttim. Kimyasal silahlar konusunda sert bir tutumumuz var. Kimyasal silahların dışında konvansiyonel silahları da gözardı edemeyiz. Kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor, konvansiyonel silahlarla mı? Konvansiyonel silahlarla da insanları acımasızca öldürüyorlar.

"HAVA YUMUŞAMIZA BENZİYOR"

Başta ABD olmak üzere, Rusya ve tüm koalisyon ülkelerinin yumuşamasını istiyoruz. Şimdi havalar biraz yumuşamışa benziyor. Meseleyi barışla noktalamak, havayı yumuşatmak gerek. bizim mücadelemiz teröristlerle bir mücadeledir, batının bunu bilmesi lazım."

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • KEMAL 13 Nisan 2018 15:33 BEN BU HABERE GÜLERİM KİM HAZIRLAMIŞSA İKİ ŞEYTAN ANLAŞAMIYOR BİRİDE BEN HAVAYI YUMUŞATTIM DİYOR

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