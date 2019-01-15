Erdoğan'dan flaş açıklama! Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorulanı yanıtladı.

ABD'yle son günlerde tartışma konusu olan Suriye'de güvenli bölge konusunu değerlendiren Erdoğan ''Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum'' dedi.

Erdoğan, Obama döneminde sınırdaki tampon bölgeyle ilgili gerekli adımların atılmadığını söyleyerek Suriye'deki tampon bölgede YPG'li teröristlerin proje içinde yer alamayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Güvenli bölgeyi teröristlere terk edemeyiz. Başta ABD destek verirse hallederiz. Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

OBAMA BU KONUDA GEREKLİ ADIMI ATMADI: Amerika burada özellikle hava sahası vesaire bunların kontrolünü ele alırsa, bizde bu noktada aradaki tüm güvenlikleri ele alabiliriz ve burada bu insanların yaşam koşullarını iyileştiririz demiştim. Ne yazık ki Obama bu konuda gerekli adımı atmadı. Olumlu baktı, güzel bir teklif dedi ama atmadı. Şu anda sayın Obama’nın bu yaklaşımı ki 30 km bir derinliktir. Üzerinde tüm arkadaşlarımızın konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir hatta 20 mil daha da uzatılabilir.

BİZ TOKİ OLARAK İŞİN İÇİNE GİRERİZ: Bu konu üzerinde çalışılabilir. Bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Bu özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine gireriz. Ama bu konuda koalisyon güçleri maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de korumak kaydıyla güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamiyle engeller.Benim planlamam şöyleydi 500’er metrelik bahçesi olan, içinde iki kat zemin artı bir gibi konutlar yapılabilir. Etrafında da bahçesi olur, onlar için yeni bir hayat başlayabilir.

BU KONUYU MERKEL'E AÇTIM: Bu konuyu ben sayın Merkel’e de açmıştım, Merkel olumlu bakmıştı. Hatta o zaman Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne de Çin’deki G20 toplantısında açmıştım. Hatta belli bir miktar da söylemişti. Ama sonra maalesef hiçbirinden ciddi destek gelmedi. Hepsi lafta kaldı. Bizler çadır kentlerde, konteyner kentlerde bu süreci devam ettiriyoruz. Atılmış ciddi bir adım yok.

YPG BU PROJENİN İÇİNDE YER ALAMAZ: YPG böyle bir projenin içerisinde yer alabilir mi? Onlar terörist. Biz güvenlik bölgeyi teröristlere terk edebilir miyiz? DEAŞ’ın durumu neyse YPG de PYD de aynıdır. Onların akıbeti neyse onların akıbeti de o olmalı.

İlgili birimlerimiz çalışıp, terör örgütlerine karşı ne tedbirler alınması gerekiyor? Güvenli bölge dediğin zaman tüm o bölgeyi terörden temizleyeceksin.