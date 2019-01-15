  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan'dan flaş açıklama! Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum

Erdoğan'dan flaş açıklama! Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Suriye'de güvenli bölgeyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 15-01-2019 13:33 - Güncelleme: 15-01-2019 13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorulanı yanıtladı.

ABD'yle son günlerde tartışma konusu olan Suriye'de güvenli bölge konusunu değerlendiren Erdoğan ''Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum'' dedi.

Erdoğan, Obama döneminde sınırdaki tampon bölgeyle ilgili gerekli adımların atılmadığını söyleyerek Suriye'deki tampon bölgede YPG'li teröristlerin proje içinde yer alamayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Güvenli bölgeyi teröristlere terk edemeyiz. Başta ABD destek verirse hallederiz. Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

OBAMA BU KONUDA GEREKLİ ADIMI ATMADI: Amerika burada özellikle hava sahası vesaire bunların kontrolünü ele alırsa, bizde bu noktada aradaki tüm güvenlikleri ele alabiliriz ve burada bu insanların yaşam koşullarını iyileştiririz demiştim. Ne yazık ki Obama bu konuda gerekli adımı atmadı. Olumlu baktı, güzel bir teklif dedi ama atmadı. Şu anda sayın Obama’nın bu yaklaşımı ki 30 km bir derinliktir. Üzerinde tüm arkadaşlarımızın konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir hatta 20 mil daha da uzatılabilir.

BİZ TOKİ OLARAK İŞİN İÇİNE GİRERİZ: Bu konu üzerinde çalışılabilir. Bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Bu özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine gireriz. Ama bu konuda koalisyon güçleri maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de korumak kaydıyla güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamiyle engeller.Benim planlamam şöyleydi 500’er metrelik bahçesi olan, içinde iki kat zemin artı bir gibi konutlar yapılabilir. Etrafında da bahçesi olur, onlar için yeni bir hayat başlayabilir.

BU KONUYU MERKEL'E AÇTIM: Bu konuyu ben sayın Merkel’e de açmıştım, Merkel olumlu bakmıştı. Hatta o zaman Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne de Çin’deki G20 toplantısında açmıştım. Hatta belli bir miktar da söylemişti. Ama sonra maalesef hiçbirinden ciddi destek gelmedi. Hepsi lafta kaldı. Bizler çadır kentlerde, konteyner kentlerde bu süreci devam ettiriyoruz. Atılmış ciddi bir adım yok.

YPG BU PROJENİN İÇİNDE YER ALAMAZ: YPG böyle bir projenin içerisinde yer alabilir mi? Onlar terörist. Biz güvenlik bölgeyi teröristlere terk edebilir miyiz? DEAŞ’ın durumu neyse YPG de PYD de aynıdır. Onların akıbeti neyse onların akıbeti de o olmalı.

İlgili birimlerimiz çalışıp, terör örgütlerine karşı ne tedbirler alınması gerekiyor? Güvenli bölge dediğin zaman tüm o bölgeyi terörden temizleyeceksin.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan'dan flaş açıklama! Güvenli bölge konusunda olumlu bakıyorum haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • alp 15 Ocak 2019 13:53 bütün dünya REİS in dediğine geldi... en mantıklısı güvenli bölge

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro