Erdoğan'dan CHP'li yeni başkan'a tepki: Tam bir facia

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlardan dolayı hakkında soruşturma açılan Canan Kaftancıoğlu için sert konuşan Erdoğan, ''Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil seri katil diyor. Terör eylemlerinde ölenlerin suçunu devlete atıyor.'' dedi.

''TÜRKİYE'NİN ANA MUHALEFET SORUNU VARDIR'': ''Türkiye'nin üstelik de çok yönlü ve çok aktörlü terör meselesi vardır.'' diyen Erdoğan, ''Türkiye'nin bölgede yaşanan insani krizlerden kaynaklanan sıkıntıları var. Türkiye'nin bir de ana muhalefet partisi sorunu vardır. Dünyada ana muhalefet proje geliştirir, hükümet alternatifi olarak çalışır.'' ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde seçimin galibi Canan Kaftancıoğlu olmuştu. Canan Kaftancıoğlu 325, Cemal Canpolat ise 318 oy almıştı. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunulmuştu. Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, "PKK ve DHKP-C propagandası", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

''TAM BİR FACİA''

Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı, ''Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını üzüntüyle takip ederken İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Demokrasiye saygımız vardır. Buna bizim bir şey söylememize gerek yok, kendi söyledikleri her şeyi anlatıyor. Bu tweet'ler de neler yok ki. Yüzünde poşi ile polise taş atmaya varıncaya kadar attığı tweet'lere varıncaya kadar nasıl birisi! Her şey bi tarafa da Gazi Mustafa Kemal'in partisi kimlerin eline kaldı? Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil seri katil diyor. Terör eylemlerinde ölenlerin suçunu devlete atıyor.'' dedi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Soruşturma sonrası ilk açıklamayı Twitter üzerinden yapan Canan Kaftancoğlu, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır." ifadesini kullanmıştı.

''BU VANDALLIĞA SAHİP ÇIKIYOR''

Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı Kaftancıoğlu'nu yerden yere vuran Erdoğan, ''Eylemci fotoğrafları ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Diğer paylaşımlarından Gezi olayları sırasında "Ananı da al haydi Taksim'e" diyerek provokasyonlarda bulunduğu anlaşılıyor. CHP ile BDP'nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Bu konuda tepkiler almış olacak ki hemen CHP'yi HDP'yi aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler yol doğu diyerek harekete geçiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında Kaftancıoğlu'nun tweet'lerini gösterdi.

''ÇEYREK DOMUZU NASIL YEDİĞİNİ ANLATIYOR''

Kaftancıoğlu'nun eşine de yüklenen Cumhurbaşkanı, ''Doların 4 lira olması için adeta yalvaran mesajlar paylaşıyordu. Eşi geri kalır mı, 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. 7 dakika, hıza bak hıza. Nice seviyesiz mesajları aktarmıyorum bile. Bu kafa ile CHP bırakınız iktidara gelmeyi kendi birliğini sağlayamaz. CHP'ye gönül veren vatandaşlarım bu tweet'lerden sonra bu kafanın benzerini artık ruh ikizi oldukları dünün BDP'nin bugünün HDP'sinin başına musallat etmişlerdir. Normalde marjinal derneklerin başında olması gereken kişileri başa koyduğunuzda böyle arıza durumlar ortaya çıkıyor.'' dedi.

''DEMOKRASİMİZ ADINA BÜYÜK ADINA KAYIP''

Erdoğan, ''Terör örgütü mensuplarını göreve getirmeyi muhalefet sanan zihniyet CHP'yi esir almıştır. Ülkemize de CHP'ye de yazık. Bu ihanetleri kabul etmeyen nice insanlar olduğunu da inanıyorum. Onlara özellikle sesleniyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bir avuç marjinal elinde heder olması demokrasimiz adına büyük kayıptır.'' dedi.