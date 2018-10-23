Erdoğan'dan bomba Cemal Kaşıkçı teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylar paylaştı. Erdoğan "Bugün buradan bir çağrı yapıyorum; çağrım Kral ve üst yönetime... Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul'da yapılmasını teklif ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın bugünkü canlı yayını sadece Türkiye değil dünya medyası tarafından da merakla bekleniyordu. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı olayının perde arkasına dair 'salı' günü konuşacağım demişti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

ERDOĞAN'DAN KAŞIKÇI SORULARI Mevcut bilgiler ışığında herkesin kafasını kurcalamaya devam ediyor.15 kişi cinayet günü niçin İstanbul'da toplanmıştır?Konsolosluk binası günler sonra niçin açılmıştırCesedi niçin hala ortada yok?Cesedin teslim edildiği yerli işbirlikçi kim?

Siyasi cinayet olduğuna göre diğr ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşurtaya dahil edilmesi gerekiyor. Meselenin sonun akadar takipçisi olacak onun gereğinin yerine getirilmesini sağlayacağız.

İSTANBUL'DA YARGILANSIN Bir çağrı yapıyorum; Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere üst yönetimedir. Olay İstanbul'da olmuştur. Bu 15 + 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinin, bu benim teklifim.