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Erdoğan'dan bedelli askerlikle ilgili bomba açıklama...

Erdoğan'dan bedelli askerlikle ilgili bomba açıklama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylıktan vazgeçmesi ve bedelli askerlikle ilgili konuştu. Erdoğan sözleri bedelli askerlik bekleyenlerin umudunu artırdı...

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 13:23 - Güncelleme: 29-04-2018 13:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik bekleyenlere kapıyı açık bıraktı. Hükümet olarak şu anda gündemlerinde böyle birşey olmadığını belirten Erdoğan, "Seçimden sonra cumhurbaşkanlığı sistemine geçince bu konuşu değerlendiririz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

GÜL'ÜN ADAYLIKTAN VAZGEÇMESİ... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylıktan vazgeçmesi ile değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler ve ona göre de biz de kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE"...  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran erken seçimi için anket yaptırıp yaptırmadıkları ve anket sonuçlarıyla ilgili soru üzerine "Şu anda benim anketlere dayalı olarak neyi paylaşırız dersek, paylaşacağım tek şey var. Hamd olsun anketler cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ama rakamsal bir şeyi bizden beklerseniz rakamsal bir şey vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak da yapıyorsunuz. Sizler de bunu görüyorsunuz. Ama açık ara cumhur ittifakı çok olumlu gayet güzel bir yerde" dedi. 

SEÇİMLERDEN SONRA BAKARIZ... "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir dönemde Afrin şehitleri varken seçim gündeminde bedelli askerlik konusunun tartışılmasını doğru bulmadığını söyledi. Erdoğan, bedelli askerliğin, seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte gündeme alınabileceğini söyledi.

İŞTE O SÖZLER... Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu: "Aslında bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • uran-kay 29 Nisan 2018 14:31 beyin yıkama algı yaratma sözleri bunlar,atbaşı gidiliyor kaybetmeleri içten bile degil.

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