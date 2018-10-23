Erdoğan'dan Bahçeli'ye Bekir Bozdağ ve Cumhur İttifakı tepkisi! Arkasında ben varım!

Türk Eğitim-Sen, 8 Ekim 2013’te okullardaki bayrak törenlerinde okutulmasına son verilen ‘öğrenci andı’nın yeniden okutulması için aynı gün dava açmıştı. Danıştay 8’inci dairesi, 19 Ekim 2018’deki kararıyla değişikliği iptal etmişti.

Bozdağ da Danıştay’ın kararını eleştirince Bahçeli’nin hedefi olmuştu.

Bahçeli ile Bekir Bozdağ arasındaki "Andımız" tartışması söz düellosuna dönüşmüş Bahçeli'nin "Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. PKK’lıyım, bölücüyüm diyen varsa sonuçlarına katlanacaktır" sözlerine Bozdağ, tehdit edildiğini belirterek ''Kimseden korkum yok" açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan bugün grup toplantısında Devlet Bahçeli'ye yol arkadışımı feda edemem diyerek tepki gösterdi.İşte Erdoğan'ın o sözleri...

BAKANIMIZA TEHDİT SAVURACAKSIN...Tek tipçi bir metin özentisinin çocuklarımıza her sabah okutulmasının yeri var mıdır? Anayasa Komisyonu Başkanımızın kökeni ve meşrebi üzerinden eleştirilmesinin kime ne faydası vardır? Ben ayrımcı değilim diyeceksin, Anayasa Komisyonu Başkanımız benim milletvekilim, bakanlık yapmış arkadaşımıza, bakanımıza hem hakaret, hem tehdit savuracaksın.

ONUN ARKASINDA BİZ VARIZ: Onun arkasında bizler varız. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü.