Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'tan Bitlis'e helikopterle geçerken, kendisine eşlik eden ATAKhelikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından, Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşu sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı. Erdoğan, "Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşumuzda bize eşlik eden ATAK helikopteri." mesajına yer verdi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan'dan 'ATAK' paylaşımı haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER