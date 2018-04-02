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Erdoğan'dan Afrin'den sonrası için mesaj! Her an...

Erdoğan'dan Afrin'den sonrası için mesaj! Her an...

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyon devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin sonrası için krtik bir mesaj verdi. Erdoğan ''Askerimiz yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içinde. Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 13:08 - Güncelleme: 02-04-2018 13:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuştu.

Erdoğan dün sanatçılarla birlikte Afrin harekatında görev yapan askerlerimize moral vermişti. Erdoğan bugün ise İstanbul'da Afrin'le ilgili konuştu ve devam eden Afrin operasyonu için krtik mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

AFRİN'DE 3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Dünü Türkiye'si için sorun sınırları için fink atan terör örgütlerinin eylemleriydi. Buraya girerken son rakamı aldım. Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Dün akşam Afrin'deydik. Orada askerimizle buluştuk.

HER AN YENİ HEDEFLER DUYABİLİRSİNİZ

Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok. Yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz. Irak yönetimine söyledik; Halledecekseniz halledin yoksa biz Sincar'daki PKK'yı hallederiz.

EĞİTİMİN BÜYÜK BİR KATKISI VAR

Artık açıkta kalma diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin insan gücü niteliği yükseldikçe tüm alanlarda iddiası da artıyor. Yüzde 7.4 büyüme kaydedebildiysek, ihracatımızı şubat itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, daha etkin bir güç haline geliyorsak bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok büyük bir payı vardır.

Erdoğan o kadını görünce konuşmasını kesip...

DEMEK Kİ BAZI YERLERDE EKSİKLİK VAR

Buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Devlet diğer hizmetlerden, yatırımlardan kısarak eğitim ve öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan netice bununla mütenasip görünmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, eksiklik var.

TEOG'U BUNUN İÇİN KALDIRDIK

Dilini tarihini kültürünü en iyi şekilde öğrenmemiş evladımıza matematik fizikte öğrendikleri yük gelir. Tamamen sınav kazanmaya yönelik sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. TEOG'u bundan dolayı kaldıralım dedik. Biz TEOG'la okumadık. İsmet Bey bak gençler TEOG kalkınca nasıl rahatlamışlar...

GENÇLERE UYARISI: UZAK DURUN!

Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Her kim ki size annenize ailenize rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa onlardan uzak durun. Tarihinize değerlerinize aykırı fikirlerle sizi zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Devletinize karşı kışkırtıyorlarsa onlardan uzak durun. Ailesine saygı duymayan bir ferdin milletine ve insanlığa faydası olmaz.

ONLARA EN GÜZEL CEVABI YARIN VERECEĞİZ

Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok diye mesajla cevap vermiş. Bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile bunlar kötü değil mi dede diyor. Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor. Söylemek zorundayım Türkiye'de 120 kişilik sınıflarda eğitim gördüğümüz oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • mevhibe inal 02 Nisan 2018 14:05 Sn. Reisicumhurumuz. "Fazla kolay" girdik. Daha da içine çekmek için tuzak olmasın. Bölgede bu kadar çok Yabancı İstihbarat ve terörist varken Provokasyonlar ve Sahte Bayrak Operasyonları işin seyrini değiştiriverir. 15 Mayıs'ta Kudüs İsrail'e hediye edilecek, bize karışmamamız için dert çıkarmak isteyebilirler.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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