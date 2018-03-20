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Erdoğan'dan 2019 seçimleri uyarısı: Allah göstermesin...

Erdoğan'dan 2019 seçimleri uyarısı: Allah göstermesin...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimlerine yönelik partisine kibir ve rehavet uyarısı yaptı. 2019'un şifresinin yenilenme olduğunu söyleyen Erdoğan, 'biz yerimizde durursak CHP'nin durumuna düşeriz.' dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 13:54 - Güncelleme: 20-03-2018 13:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimleri öncesi partisine yönelik kritik mesajlar verdi.. Kibir ve rehavet tuzağına dikkat çeken Erdoğan, "Allah göstermesin her hangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını görmek zorundayız." uyarısını yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'yi nasıl vesayetin pençesinden, FETO'nun tuzaklarından, bölücülerin senaryolarından kurtarmışsak, bundan sonrasını da inşallah başaracağız." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

YORGUNLUK BİZİM İÇİN BAHANE OLAMAZ
"Milletimizin önünü kesmek isteyenler umutlarını 2019'a bağlamış durumdalar. Yeni yönetim sisteminin devreye girmesiyle işlerinin zorlaştığını görenler tüm imkanlarıyla 2019'a asılmaktadırlar. Siyasi ittifakların önünü açarak bu konudaki oyunu da bozmuş bulunuyoruz. Buna rağmen asla rehavete kapılmadan, asla en küçük boşluğa hataya yer vermeden çalışmaları sürdürmek zorundayız. Allah göstermesin her hangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını görmek zorundayız.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, dünya ve avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden down sendromlu çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, Erdoğan'a kupalarını takdim etti.

2019'UN ŞİFRESİ YENİLENMEDİR
Mesele siyasi olmaktan çıkmış devletimizin ve milletimizin bekası meselesine dönüşmüştür. Türkiye önündeki bu engelleri aşar 2023 hedeflerine ulaşırsa o zaman gençlerimize gönül huzuruyla bırakacağımız bir Türkiye inşa ettik demektir. 15 yıllık bir iktidar döneminin yorgunluğu, yılgınlığı bizim için bahane olamaz. Bizim için 2019'un şifresi yenilenme, tazelenmedir.

GURUR KİBİR İÇİNDE OLAMAYIZ
Ana muhalefet partisi 15 yıldır aynı şeyleri söylediği için bir milim öteye geçememiştir. Biz ise hep yeni şeyleri söylediğmiz için hep ileriye doğru gitmişiz. Dünya değişirken, milletimizin imkanları değişirken biz yerimizde durursak CHP'nin durumuna düşeriz. Mahalli seçimlerde, ardından milletvekilleri seçiminde hedefimiz yüzde 50'nin üzerine çıkmaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten başka bir şansımız yok: 50+1. Milletimizle birlikte bu kadroya güvenerek yola çıktık. İnşallah bundan sonra da milletimizle birlikte bu kadroyla birlikte iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olacağız. Partimizin güçlü oluşu bize asla rehavet, gurur, kibir içinde olamayız. Hele kurumsal gururu bize hiç yakışmaz. Biz tevazu içinde olacağız ve çalışmalarımızı öyle yürüteceğiz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • kundemacı 20 Mart 2018 15:01 Hiçbir siyasi aman aman ben olmazsam ülke biter gibi bir anlayışa kapılmasın. Bakınız bu ülkenin kurtarılmasında rolü tartışılmayacak M. Kemal ATATÜRK bile öldü. Komutanı olduğu Çanakkale Zaferi yıl dönümünde camilerde okutulan hutbelerde ismi geçmediği halde; devlet yerinde şimdiki ülkeye hiç bir katkısı olmamış ve olmayacak olan yetkililer gitse ne olur? kalsa ne olur? Hangi siyasi kaybederse etsin hiç bir lazıme gelmez, olan yakınlarına olur. Bu Ülke ve bu devlet hiç bir siyasinin gitmesi ile kaybetmez. Türkiye kaybedecek diye kimsenin de endişelenmesine gerek yok. Çünkü bular olmadığı zamanda bu devlet vardı, gidecekler devlet yine var olacak.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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