Erdoğan'dan 2019 seçimleri uyarısı: Allah göstermesin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimleri öncesi partisine yönelik kritik mesajlar verdi.. Kibir ve rehavet tuzağına dikkat çeken Erdoğan, "Allah göstermesin her hangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını görmek zorundayız." uyarısını yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'yi nasıl vesayetin pençesinden, FETO'nun tuzaklarından, bölücülerin senaryolarından kurtarmışsak, bundan sonrasını da inşallah başaracağız." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

YORGUNLUK BİZİM İÇİN BAHANE OLAMAZ

"Milletimizin önünü kesmek isteyenler umutlarını 2019'a bağlamış durumdalar. Yeni yönetim sisteminin devreye girmesiyle işlerinin zorlaştığını görenler tüm imkanlarıyla 2019'a asılmaktadırlar. Siyasi ittifakların önünü açarak bu konudaki oyunu da bozmuş bulunuyoruz. Buna rağmen asla rehavete kapılmadan, asla en küçük boşluğa hataya yer vermeden çalışmaları sürdürmek zorundayız. Allah göstermesin her hangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını görmek zorundayız.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, dünya ve avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden down sendromlu çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, Erdoğan'a kupalarını takdim etti.

2019'UN ŞİFRESİ YENİLENMEDİR

Mesele siyasi olmaktan çıkmış devletimizin ve milletimizin bekası meselesine dönüşmüştür. Türkiye önündeki bu engelleri aşar 2023 hedeflerine ulaşırsa o zaman gençlerimize gönül huzuruyla bırakacağımız bir Türkiye inşa ettik demektir. 15 yıllık bir iktidar döneminin yorgunluğu, yılgınlığı bizim için bahane olamaz. Bizim için 2019'un şifresi yenilenme, tazelenmedir.

GURUR KİBİR İÇİNDE OLAMAYIZ

Ana muhalefet partisi 15 yıldır aynı şeyleri söylediği için bir milim öteye geçememiştir. Biz ise hep yeni şeyleri söylediğmiz için hep ileriye doğru gitmişiz. Dünya değişirken, milletimizin imkanları değişirken biz yerimizde durursak CHP'nin durumuna düşeriz. Mahalli seçimlerde, ardından milletvekilleri seçiminde hedefimiz yüzde 50'nin üzerine çıkmaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten başka bir şansımız yok: 50+1. Milletimizle birlikte bu kadroya güvenerek yola çıktık. İnşallah bundan sonra da milletimizle birlikte bu kadroyla birlikte iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olacağız. Partimizin güçlü oluşu bize asla rehavet, gurur, kibir içinde olamayız. Hele kurumsal gururu bize hiç yakışmaz. Biz tevazu içinde olacağız ve çalışmalarımızı öyle yürüteceğiz."