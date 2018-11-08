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Erdoğan'a sunulan anket sonuçlarında dört isim öne çıktı

Erdoğan'a sunulan anket sonuçlarında dört isim öne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önceki gün başta 3 büyük kent olmak üzere belediye başkan adaylarıyla ilgili anket sonuçları sunuldu. Anketlerde İstanbul, Ankara ve İzmir için Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki isimleri çıktı. Nihat Zeybekci de Denizli’de ön sırada.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 08:36 - Güncelleme: 08-11-2018 08:36

AK Parti kurmayları, mart ayındaki seçimler için yaptığı aday adaylığı saha araştırma çalışmalarını ve anketleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, anketlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de ismi yer alıyor.

SAHA ÇALIŞMALARI ERDOĞAN'A SUNULDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partisinin kurmaylarıyla seçim hazırlığı toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal katıldı. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, yerel yönetimler başkanlığının iki aydır yaptığı saha analizleri ve anket çalışmaları rapor halinde Erdoğan'a sunuldu. 3 büyük şehirde yapılan anket çalışmaları ise ayrı bir dosya halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. 

'EN FAZLA 2 VEKİL ADAY GÖSTERİLİR'
Edinilen bilgiye göre sunumda yer alan anketlerde, Meclis Başkanı Binali Yıldırım İstanbul'da öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir'de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise Ankara'da önde. AK Parti Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekci'nin ismi de Denizli'de ön sıralarda. Erdoğan'ın toplantıda, Meclis aritmetiğine vurgu yaparak en fazla 2 milletvekilinin aday yapılabileceği görüşünü tekrarladığı öğrenildi.

20 İL VE 250 İLÇE BAŞKANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, belediye başkanı aday adayı olmak için istifa edecek il ve ilçe başkanlarının da listesi sunuldu. Anketlerde öne çıkan isimler sonucu oluşturulan listede 20 il başkanı ve 200 ilçe başkanının yer aldığı öğrenildi. İstifa eden teşkilat başkanlarının yerine daha önce olduğu gibi vekaleten değil asaleten atama yapılacak. Bu yöntemle seçim çalışmaları sırasında sıkıntı yaşanmasının da önüne geçilmiş olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Osman 08 Kasım 2018 09:23 Türkiye cumhuriyetini sizin ve yandaslarinızın azabindan kurtarma zamani gelmis gecmistir insallah bu kış uykusunda yatan millet uyanırda sizin gercek kimliyinizi anlar

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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