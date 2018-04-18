Erdoğan vekillerle görüşecek AK Parti'de erken seçim mesaisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme ilişkin açıklama yaptı. Erken seçim kararının kesinleşmediğini belirten Ünal, Bahçeli'nin çağrısının 'danışıklı dövüş' olmadığını ifade karar için bugünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası iki partinin yetkili organlarının kararı alacağını söyledi. Ünal, Erdoğan'la yarın iki görüşmelerinin olduğunu da açıkladı.

'DANIŞIKLI DÖVÜŞ YOK'

"Erken seçim konusunda bugün sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşülecek. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama MHP'nin teklifi olarak görülmelidir. Bir 'danışıklı dövüş, o ona açıklattı, o dedi ki böyle, bu dedi ki böyle' Hayır ne bizim siyasetimizde ne MHP'nin siyaseti karşılıklı olarak bu şekilde danışıklı dövüşü ya da danışıklı eylem biçimini gerekli kılan bir siyaset değil.

'GENEL BAŞKANIMIZ KASIM 2019 VURGUSU YAPTI'

Biz bugüne kadar yapmak istediğimiz her şeyi toplumla paylaştık. Dün grup toplantısında sayın Devlet Bahçeli, 26 Ağustos derken, grup toplantısında sayın genel başkanımız da Kasım 2019 vurgusu yaptı. Burada her siyasi parti kendi görüşlerini paylaşır. Dün de MHP'nin bir erken seçim teklifi mahiyetinde bir açıklaması olmuştur, bu da bizim ilgili kurullarımızca değerlendirilir. Bu bir gereklilik olarak görülür ya da görülmez, ama bizim 15-16 yıldan beri AK Parti olarak her zaman ısrarla uyguladığımız şey seçimlerin tarihinde yapılması konusunda çok dikkatli davrandık ve bunu da uyguladık.

'GÖRÜŞMENİN SONUCUNU GÖRMEMİZ GEREKİR'

Çünkü biz 16 yıldan beri siyasi istikrar, ekonomik istikrar oluştuysa bizim bu konudaki hassasiyetimiz. Dolayısıyla bugün sayın Cumhurbaşkanımız ile sayın Bahçeli arasında yapılacak görüşmenin sonucunu görmemiz gerekir. Bizim değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Her iki lider görüşmelerini yaptıktan sonra partilerinin yetkili organlarında bunu değerlendireceklerdir.

'CUMHURBAŞKANIMIZLA YARIN İKİ TOPLANTIMIZ VAR'

Bizim yarın cumhurbaşkanımız ile iki toplantımız var. Milletvekillerimizle 50'şer kişilik gruplar halinde bir araya geliyoruz. Şu ana kadar 6 toplantı yaptık, yarın 7'incisini ve sonuncusunu gerçekleştireceğiz. Bir de yarın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üst komisyon toplantısı var. Gündem ile ilgili Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri de tabi ki olacaktır. Biz cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğinde neyi konuşacaklar? Kaçınılmaz olarak 'siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Bahçeli'nin açıklaması oldu' diye milletvekillerimiz yarınki toplantıda bu soruyu soracaklardır.

İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN Mİ LBU KARAR ALINDI?

Ortada alınan bir karar yok. MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin teklif mahiyetinde bir açıklaması var. Biz her şeyden önce iktidar partisiyiz. İktidar sorumluluğunu aziz milletimiz bize vermiş biz de yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada ne bizim ana muhalefet ne diğer siyasi partiler gibi böyle düşünmeden, değerlendirmeden bir karar almamız... Dediniz ya işte Saadet Partisi İyi Parti CHP 'hazırız seçime gidelim' diyorlar.

'İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK ZORUNDAYIZ'

Biz iktidar partisi olarak ince eleyip sık dokumak durumundayız. Biz Türkiye'nin menfaatlerini düşünmek durumundayız. Siyasetin öncekileri mi devletin öncelikleri mi diye sorarsanız şu an devletin öncelikleridir.

Bir taraftan sınır güvenliği konusunda hassas bir durumdayız. Türkiye dört tane terör örgütüyle mücadele diyor. AB'nin raporu yayınlandı, rapora baktığınızda öyle ifadeler kullanılmış ki eleştiri anlamında, diyorsunuz ki bu eleştirileri sen Fransa'ya İngiltere’ye yapmıyorsun ama bütün sorumluluklarını yerine getiren 15 Temmuz'u atlatmış, 1350 km sınırında Irak ve Suriye sınırında bir iç savaş yaşanan, diğer taraftan bir çok terör örgütünün tehdidi altındaki bir ülkeyle ilgili ülke raporu hazırlarken en ufak bir empati göstermiyorsun.

Bu ülkenin gerçekliğiyle ilgili herhangi bir şekilde, aynı zamanda bu ülke bir NATO ülkesi ve bu ülke NATO'ya karşı da bütün sorumluluklarını yerine getiren bir ülke. Biz bütün bunları, dış ve iç politikayı, iç güvenliği sınır güvenliği, Türkiye'nin böyle bir seçime gitmesinin ne getirip ne götüreceğini, uluslararası dengelerde seçim kararının nasıl bir hava oluşturacağını, biz iktidar partisi olduğumuz için bunları değerlendirmek zorundayız. Muhalefetin yaptığı gibi sabah ayrı telde, akşam ayrı bir telde çalamayız biz.