Erdoğan ve Başbakan parti kurmaylarıyla görüştü!

AK Parti Grup Toplantısı öncesi Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışıyla ilgili "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında Başbakan Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmaylarının olduğu açıklandı.

AK Parti Grup Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Erdoğan yarın 13:30'da Devlet Bahçeli'yle görüşecek.

ERDOĞAN: SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK: Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt verdi: "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, söyleyeceklerimi grup konuşmamda söyledim." dedi.

'AÇIKLAMALARI GÖRÜŞMEMİZDE DEĞERLENDİRİRİZ'

Partisinin grup toplantısı sonrası Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim" dedi.

AK PARTİ GRUBUNDA 2019 VURGUSU

Erdoğan, grup toplantısında Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de seçim yapılması teklifinin aksine "Bu ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine de taşıyoruz. Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek" demişti.

'Erdoğan erken seçim için Bahçeli'ye bu tarihi önerecek'

Erken seçim ekonomiyi nasıl etkiler? Bakan'dan Bahçeli'ye destek..