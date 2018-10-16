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Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi ittifak var mı?

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi ittifak var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. AK Parti ve MHP arasında ittifak olacak mı? Görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 16:13 - Güncelleme: 16-10-2018 16:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir araya geldi. Külliye'de gerçekleyen kabul, saat 16.00’da başladı ve yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde izleyeceği yol ve af konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.

Yerel seçimlere ilişkin aday belirleme süreçleri devam ederken bir taraftan da AK Parti ile MHP arasındaki trafik hızlandı. Geçtiğimiz hafta AK Parti’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz bira araya gelmişti.

4 isim arasında gerçekleşen görüşmede, Cumhur İttifakının ruhunun yerel seçime de aktarılması konusunda görüş birliğine varıldı. Komisyon üyelerince belirlenen başlıklar konusunda çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. İttifakta nihai kararı verecek olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün bir araya geldi.

Erdoğan, 1 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • kundemacı 16 Ekim 2018 19:58 Sayın Bahçeli sonunda saraylarda toplantı yapıyor.

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