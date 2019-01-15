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Erdoğan: Sayın Bahçeli çok kibar adam!

Erdoğan: Sayın Bahçeli çok kibar adam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Sayın Bahçeli çok kibar adam" dediği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 08:53 - Güncelleme: 15-01-2019 08:53

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde kurmayları ile üst üste yaptığı toplantıların ana gündem maddesini yaklaşan mahallî seçimler ve bu süreçte uygulanacak stratejiler oluşturdu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik izlenecek strateji konusundaki uyarıları şöyle: Tüm parti ve teşkilatlarımız ortak bir dil kullanmalı. Bunun için söylem birliğine dikkat edin. Cumhur İttifakı ile ilgili dikkatli konuşun. Biz olaya yukarıdan bakıyoruz.

Yukarıdan bakarak gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Yerelden, tek taraflı bakarak, kimse değerlendirme yapmasın. Seçim iş birliği konusunda genel başkanlar bir karar verdi. Herkesin uyması gerekir. Birbirimiz ile uğraşacağımıza muhalefete odaklanmalıyız. (Samsun il başkanının Cumhur İttifakı'na yönelik söylemlerini hatırlatarak) Samsun'da bir olay oldu. Biz de gerekeni yaptık. Bundan sonra da buna benzer şeyler olursa aynı şekilde gerekeni yapmaya devam ederiz. 

CUMHUR İTTİFAKINDAN TAVİZ VERMEYİZ: Cumhur İttifakı konusunda tavrım net, taviz vermeyiz. Genel başkanlar bir karar vermişse buna herkes uymalı. Sadece belediye seçimi için bir iş birliği değil bu. Beka meselesi. Karşılıklı fedakârlık yapıyoruz. Kimse çizgiyi aşmasın. Cumhur İttifakı adaylarının kazanması için çalışacağız. Hedefimiz yüzde 50 ve üstü olacak. Herkes bu hedefe kilitlenmeli. Ayrıca sosyal medya var deyip, sadece orada yapılacak kampanyaya güvenip, çalışmayı ihmal etmeyin.

NİHAT BEY İZMİR'İ TOPARLAR: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci üzerinden yürütülen tartışmaları da değerlendiren Erdoğan "İzmir'de bazı şeyler söylendi. Ama gördük ki orası toparlanmış. Nihat Bey toparlar orayı. Seçimlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi. 

BİZİM SİZE JESTİMİZ OLSUN: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iş birliği yapılacak iller konusunda varılan anlaşmanın önemine değinen Erdoğan, Osmaniye konusunda aralarında geçen diyaloğu "Sayın Bahçeli çok kibar adam. Osmaniye'den jest olarak aday çıkarmayacağımızı söylediğimde, ‘Efendim sizin il başkanınız buna soğuk bakıyormuş. İsterseniz aday çıkarabilirsiniz' dedi. Ben de ‘olmaz öyle şey, Osmaniye'de aday çıkarmayacağız. Bizim size jestimiz olsun' dedim" şeklinde aktardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Büyük beyinler fikirleri konuşur 15 Ocak 2019 09:21 Devret bey de kibar ve adamsa başka bir yoruma gerek yok. TC vatandaşlarının tamamı kibar adamdır.

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