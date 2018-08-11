Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü!

Misafir 11 Ağustos 2018 23:11 Kuveyt ve diğer BAE ülkeleri ABD uydusu ülkelerdir. Hiç heveslenme onlar da seni istemiyor. Hâlâ anlamadıysan o makamda durmanın bir espirisi de yok. Yakışmıyorsun demektir.