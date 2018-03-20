Erdoğan konuştu Türkeş şeker patlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ağırlıklı olarak, Afrin'de tamamlanan ‘Zeytin Dalı Operasyonu'na değinirken objektiflere ilginç bir detay takıldı. Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in elinde cep telefonuyla oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN KONUŞTU TÜRKEŞ OYUN OYNADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı esnada, Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise cep telefonunu inceledi. Tuğrul Türkeş daha sonra da telefonuna yüklü olan ‘'Candy Crush Saga'' adlı oyunu oynayarak vakit geçirdi.





Erdoğan'dan Diyanet’e eleştiri: Bizim işimiz olmamalıydı!

Erdoğan'dan Diyanet’e eleştiri: Bizim işimiz olmamalıydı!