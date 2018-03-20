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Erdoğan konuştu Türkeş şeker patlattı!

Erdoğan konuştu Türkeş şeker patlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, cep telefonu ile ‘’Candy Crush Saga’’ (Şeker Patlatma) adlı oyunu oynadı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 15:44 - Güncelleme: 20-03-2018 15:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ağırlıklı olarak, Afrin'de tamamlanan ‘Zeytin Dalı Operasyonu'na değinirken objektiflere ilginç bir detay takıldı. Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in elinde cep telefonuyla oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN KONUŞTU TÜRKEŞ OYUN OYNADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı esnada, Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise cep telefonunu inceledi. Tuğrul Türkeş daha sonra da telefonuna yüklü olan ‘'Candy Crush Saga'' adlı oyunu oynayarak vakit geçirdi.


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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 16:39 hep aynı laflarımı dinlesin

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Tuğrul Türkeş
TUĞRUL TÜRKEŞ KİMDİR?

Yıldırım Tuğrul Türkeş 1 Aralık 1954 İstanbul doğumlu ve MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in büyük oğludur. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. 1997'd

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