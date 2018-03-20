Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ağırlıklı olarak, Afrin'de tamamlanan ‘Zeytin Dalı Operasyonu'na değinirken objektiflere ilginç bir detay takıldı. Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in elinde cep telefonuyla oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı.
ERDOĞAN KONUŞTU TÜRKEŞ OYUN OYNADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı esnada, Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise cep telefonunu inceledi. Tuğrul Türkeş daha sonra da telefonuna yüklü olan ‘'Candy Crush Saga'' adlı oyunu oynayarak vakit geçirdi.
Erdoğan'dan Diyanet’e eleştiri: Bizim işimiz olmamalıydı!
Erdoğan'dan Diyanet’e eleştiri: Bizim işimiz olmamalıydı!
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan konuştu Türkeş şeker patlattı! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Yıldırım Tuğrul Türkeş 1 Aralık 1954 İstanbul doğumlu ve MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in büyük oğludur. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. 1997'dDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER