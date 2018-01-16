Erdoğan isim vermeden Gül'e gönderme yaptı! AK Parti'de yeri yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Afrin operasyonu, skandal twitleriyle gündem olan Canan Kaftancıoğlu'nun CHP il başkanlığına seçilmesi, NATO ve gündeme dair diğer konular vardı.

Erdoğan 11. Cumhubaşkanı Abdullah Gül'e de ''önemini idrak edememiş hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi vaktimizi koltuk kavgaları ile geçiremeyiz'' sözleriyle gönderme yapmayı ihma etmedi. Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları:

AK PARTİ ÇATISI ALTINDA YERİ OLAMAZ: Önemini idrak edememiş hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi vaktimizi koltuk kavgaları ile geçiremeyiz. Omuzlarımızdaki davanın büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Ana kademesi ile kadın kolları ile gençlik kolları ile tüm arkadaşlarımızın bu anlayışla çalıştıklarına inanıyorum.

AYM'NİN TAHLİYE KARARININ FATURASI BİZE KESİLEMEZ

Son günlerdeki gelişmelerin faturası bize ve hükümete kesiliyorsa da yargının kendi iç tartışmasının ürünüdür. AK Parti'nin bugünkü başarısının arkasında tüm mensuplarıyla çok çalışması, ter dökmesi vardır. Türkiye'nin çevresinde yaşananlar tuzaklar yükümüzü artıtıyor. AK Parti olarak milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmak görevimiz.



KURULAN TUZAKLAR GÜCÜMÜZÜ ARTTIRIYOR

Türkiye'nin çevresinde yaşananlar ve içeride kurulan her gün yenisi ile karşılaştığımız tuzaklar gücümüzü daha da artırıyor. Milletimiz bu konudaki samimiyet ve becerimize güvendiği için ülkenin yönetimini bize emanet etti, ediyor. Gecemizi gündüzümüze katarak tüm gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak milletimize layık olacak yönetimi sergilemek zorundayız.

NATO'YA BİR SERZENİŞİM VAR

Türkiyeyi bir terör koridoruyla kuşatmayı hedef olan projenin içerde de CHP ile siyaseti kuşatmaktır. Sınırlarımız boyunca terörist ordusu kurmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Burada özellile bu toplantıyla benim NATO'ya da bir serzenişim var. Siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunan karşı tavır almakla mükellefsiniz. Şuana kadar nasıl bir tavır aldınız? Belçikada toplantıda Genelkurmay başkanımız bu konuları görüşecekler.





BU TAM BİR FACİA

Türkiye'nin üstelik de çok yönlü ve çok aktörlü bir terör meselesi vardır. Türkiyenin bölgesinde yaşanan insani krizlerden kaynaklanan sıkıntıları vardır. Bütün bunların üzerine Türkiyenin bir de anamuhalefet sorunu vardır. Bizdeki anamuhalefet kendini sürekli marjinalize etmenin gayreti içindedir. Biz bu partinin başındakini yüzümüz kızararak takip ederken şimdi İstanbul'a bir il başkanı seçmişlerki tam bir facia. Bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim birşey söylememize gerek kalmıyor. Kendi söyledikleri herşeyi anlatıyor. Bu twitlerde neler yok ki ve polisimize taş atmaya varıncaya kadar görüntülerden tutun twitlerine kadar nasıl birisi?

ATATÜRK'ÜN PARTİSİ NE HALLERE GELDİ

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hallere geldi? Ermeni soykırımı diyerek devletimizi aşağılıyor. Hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske elinde taş eylemci resmi bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Diğer paylaşımlarından gezi olaylarında provokasyonların her yerinde bu kişinin bulunduğu bizzat anlaşılıyor.

EY KILIÇDAROĞLU SÖYLE BANA...

Yapılan ihanete ortak oluyor. Bu olaylarda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için Yasin Börü ve arkadaşları alçakça şehit edilmişti. 15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakareti bırakmıyor. Alın size nur topu gibi bir mağduriyet diyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Boğaziçi köprüsünde darbe gecesi yaşanan olayları şöyle anlatıyor: İnandınız Allah'ınız sizin de belanızı versin diyor. Ey Kılıçdaroğlu söyle bana arkadaşını söyliyim sana kim olduğunu.

CHP'YE İL BAŞKANI TEPKİSİ! BÖYLE ALÇAKÇA...

15 Temmuz ile ilgili dinin nasıl afyon olarak kullanılabileceğini dün gece yaşadık diyerek milletimizin değerlerine saldırmıştır. Böylesine alçakça ifade eden bir kişinin il başkanlığı koltuğuna oturması. Bunların saygısızlıkla insanlıktanda nasiplerini almadıkları anlaşılıyor. Kendisi bu naneleri yerde eşi ondan geri kalır mı? Övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Şahsıma ve anama edilen küfürleri mesajları aktarmıyorum bile. Eğer Türkiyenin siyasi alternatifi bunun il başkanı olduğu bir CHP ise vay milletimin haline. CHP kendi birliğini ve bütünlüğünü dahi koruyamaz.

ÜLKEMİZE DE YAZIK CHP'YE DE

Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin başında bulunduğu partiyede böyle bir il başkanı yakışır. Zaten suça teşvikten başta bay Kemal hakkında davalarımızı açıyoruz. Git kendini sarayın önünde yak böyle bir laf söylenir mi? Bunların bedelini ödeyecekler. 15 Temmuz gecesi havalimanından darbecilerin açtığı yoldan kaçan çay kahve içen sonrada buna kontrollü darbe diyerek basitleşen bir partinin başkanın il başkanı nasıl olabilir zaten. Ülkemizede yazık CHP'yede yazık. Türkiye'nin anamuhalefet partisinin bir avuç marjinalin elinde olması demokrasimiz adına çok büyük kayıptır. Anamuhalefet çok önemlidir. Siyaset ülkenin ve milletin başına yeni dertler açma değil dertleri çözme işidir. Milletimizin tarihine hakaret etmek siyaset değil millet düşmanlığıdır.