Erdoğan: FETÖ okullarının kapatılması çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ile mücadelede Senegal ile yaptığımız iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal'deki FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok çok önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhuriyet Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Senegal'i bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Senegal'in siyasi ve ekonomik istikrarı, demokrasisi ile Afrika kıtasında örnek bir ülke olduğunu, bölgesinde barışa da önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Senegal'in başta kendi çevresi olmak üzere, kıta genelindeki öncü rolünü takdirle karşıladığını, bu rolün ileride daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, "Senegal, bizim için değerli bir dost, bunun yanında stratejik bir ortaktır. Senegal de Türkiye'nin bir kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz'da ispat etmiştir." diye konuştu.

Senegal hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye ve Türk milleti için sergilediği dayanışma nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu asil duruşu, bu asil tavrı hiçbir zaman unutmayacağız. FETÖ ile mücadelede Senegal ile yaptığımız iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal'deki FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok çok önemlidir. Maarif Vakfımız tarafından Senegal'de kurulan ve kurulmakta olan okullarda vatanını seven, ülkesi ve ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz. Bu okullar, Türk ve Senegal devletlerinin teminatı altında faaliyet gösterecekler. Senegal hükümetine, Maarif Vakfı'na verdiği destek için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

YENİ BİR HAMLE YAKALANACAK



Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı seviyeyi yeniden değerlendirme fırsatı bulduğunu anlatan Erdoğan, "2013 yılında başbakan olarak ziyaret ettiğim ve aldığımız kararların o günden bugüne hayata geçtiğini görüyorum. Nasıl 2013 yılından sonra ilişkilerimiz yeni ruhla geliştiyse bu ziyaretimden sonra da yeni bir hamle yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Senegal arasındaki iyi siyasi ilişkilerin, ikili ticari verilerde kendini gösterdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"2017 yılında ticaretimiz ilk kez 200 milyon dolar bandının üzerine çıkarak, 250 milyon dolara yaklaşmıştı. Şimdi bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız fakat ticaret hacmini yükseltmek kadar onu dengede tutmak da büyük bir önem arz etmektedir. Aksi takdirde bu başarılar sürdürülebilir olamaz. Bizim için Türkiye'nin potansiyelini Senegal'de tanıtmak ne kadar önemliyse Senegal'in potansiyelini Türkiye'de tanıtmak da aynı şekilde önemlidir."

Erdoğan, 22-23 Şubat'ta İstanbul'da Türkiye-Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu (ECOWAS), Ekonomi ve İş Forumu'nun düzenlendiğini hatırlatarak, forumda ticaret ve yatırımları artırmak için neler yapılabileceğinin tartışıldığını aktardı.

İZ BIRAKTIKLARINI GÖRÜYORUZ



Senegalli mevkidaşı Sall'in, 2025 yılını hedefleyerek oluşturduğu Yükselen Senegal Kalkınma Planı'nın, bölgedeki diğer ülkeler için de bir örnek teşkil ettiğine vurgu yapan Erdoğan, "Türk firmalarının proje ve eserleriyle Senegal'de iz bıraktıklarını görüyoruz. Senegal hükümetinin şirketlerimize verdiği desteğe de müteşekkiriz. Onlar da bu desteğin hakkını vereceklerdir. Türk iş adamlarının Senegal'deki projelerde daha fazla pay almasını temenni ediyoruz." dedi.

Senegal'e 150'yi aşkın iş adamı heyetiyle geldiğine değinen Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile Türkiye-Senegal İş Forumu'nda iki ülkenin iş adamlarıyla bir araya geleceğini belirtti. Erdoğan, Türk ve Senegalli iş adamlarının, yatırımlarda yakalayacağı heyecanın önemli olduğunu da vurguladı.

Bugün enerji, turizm, ulaştırma alanlarında çeşitli belgelere imza atıldığını bildiren Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Özellikle turizmi Senegal için çok önemsiyorum. Maden ve mineraller alanındaki iş birliğini önemsiyorum. Hidrokarbonlar ve enerji alanındaki iş birliğini her iki ülke için de önemsiyorum. Demiryolu alanında iş birliğinin geliştirilmesini özellikle Senegal için çok önemli, modernleşmede kayda değer bir adım olarak görüyorum. Bütün bu anlaşmaların iş birliğimize katkı sağlayacağına inancım tamdır."

Afrika'ya yaptığı ziyaret sırasında öncesinde Cezayir ve Moritanya'ya gittiğini, Senegal'in ardından Mali'ye geçeceğini anlatan Erdoğan, "Bu ziyaretlerimizin gerçekten ne kadar anlamlı olduğunu oradaki görüşmelerde çok daha iyi anlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık ve saygıya dayalı bir iş birliği geliştirmek istediklerini vurguladı.

KARA LEKE YOK



Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin 10'uncu yüzyıla dayandığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve yaptığı yerler yoktur. Beş yıl önce Başbakanken ziyaret ettiğim Goree Adası'nı inanın her hatırlayışımda insanlık adına bir hicap olarak görüyorum. Elbette yaşanan onca zulme ve katliama rağmen Afrikalı kardeşlerimin gösterdiği dirayeti, yüce gönüllüğü de saygıyla karşılıyorum."

Erdoğan, gelecek asrın bir Afrika asrı olacağına inandıklarını, iş birliğine de bu açıdan uzun vadeli baktıklarını ifade etti.

Çok sevdiğini söylediği "Şayet çelikten dişlerin varsa demirden Hindistan cevizlerini bile yiyebilirsin." Senegal ata sözünü anımsatan Erdoğan, "Bence iyi bir dost çelikten dişe benzer. İşte biz de Senegal'in kara gün dostuyuz. Senegal ve Türkiye'nin tıpkı Senegal milli marşında denildiği gibi omuz omuza verdiğinde üstünden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur." diye konuştu.

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