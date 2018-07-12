Erdoğan Dünya Kupası finalini izlemek için Rusya'ya gidecek mi?

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı görüşme TSİ 16.30'da bitti. İki lider arasında 1 saat 15 dakika süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı.
Görüşmenin başında Erdoğan ve Macron arasında Fransa ile Hırvatistan'ın Rusya'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası final maçıyla ilgili de bir diyalog yaşandı. Macron'un "Rusya'ya gelecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ankara'dayım. Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim" yanıtını verdi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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