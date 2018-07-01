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Erdoğan bu kareyi görünce Beştepe'ye davet etti

Erdoğan bu kareyi görünce Beştepe'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine Yılmaz (69) ve Mahmut Yılmaz (70) çiftini, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 14:13 - Güncelleme: 01-07-2018 14:13

Emine - Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu’na yalın ayak yürüyerek gitti. Giderken de, "4 yıl önce ahdetmiştik, ’Oyumuzu Cumhurbaşkanı ve Başbakana vermek için ayak yalın yollara düşeceğiz’ demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz" diyen Yılmaz çifti, okulda asılı listeden kayıtlı oldukları sandıkları bularak oyunu kullandı.

Konunun basında yer almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Mahmut Yılmaz’ı aradı. Erdoğan’ın kendisi ve eşini külliyeye davet ettiğini belirten Mahmut Yılmaz, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

'EN BÜYÜK HAYALİM CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRMEKTİ'

"Evimin bahçesindeydim telefonum çaldı. Arayan kişi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden aradığını söyledi. Önce inanmadım, sonra Cumhurbaşkanımızın sesini duydum, selamlaştık. ’Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim’ dedi. Hala şoktayım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti, inşallah bu hayalim gerçeğe dönüşecek. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da ayak yalın eşimle birlikte Ankara’ya kadar yürürüz."

Emine Yılmaz ise en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yakından görmek olduğunu belirterek, "4 yıl önce eşimle birlikte Cumhurbaşkanımız için ayak yalın giderek oy kullanacağımı ahdetmiştim ve gerçekleştirdim. 2 kilometrelik yolu eşimle birlikte ayak yalın giderek çok şükür oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, her zaman mitinglerine gittim, ama bir türlü ulaşamadım. Bizleri makamına davet etmiş. Gerekirse ayak yalın yollara düşüp Ankara’ya gideceğim. Anne oğul gibi kucaklaşmak istiyorum" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Kızan 01 Temmuz 2018 15:41 Bende Reis-i Cumhurbaşkanı görmek istiyorum çünkü 3 sefer rüyamda gördüm

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