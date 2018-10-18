Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde af gündeme geldi mi? İttifak sürecek mi?..

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmede af konusunun hiç gündeme gelmediğini söyledi. Erdoğan, MHP'nin de sıcak baktığı prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenlere emeklilik hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeye neden karşı çıktıklarını tüm detayları ile Bahçeli'ye anlattığını belirtti ve "Sayın Bahçeli de bu konuda ikna oldu" dedi.

BAHÇELİ AF KONUSUNU HİÇ AÇMADI... Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da, ülke gündemindeki konular tüm detayları ile masaya yatırıldı. Erdoğan, Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin kurmaylarına çok kısa bilgi verdi. MHP'nin teklifi ile birlikte Türkiye kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline gelen ve görüşmede de ele alınması beklenen af ile ilgili Bahçeli sürpriz bir tavır ortaya koydu. Erdoğan, bu konuyu ele almadıklarını belirtip, "Sayın Bahçeli affı hiç açmadı" dedi.

FİKRİ İTTİFAK SÜRECEK... Erdoğan, görüşmede genel hatları ile ittifak konusunun da ele alındığını açıkladı. MYK toplantısında AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde yapacağı ittifakın çerçevesi genel hatlarıyla konuşuldu. Buna göre ittifak adaylar üzerinden konuşulmayacak. Her parti kendi adayını çıkartacak. Fikri anlamda ittifak yapılacak. İki parti, belediye meclis üyeliği veya başkan yardımcılığı gibi konularda ise ittifak yoluna gidebilecek.

MHP'YE KARŞI KIRICI DİL KULLANILMAYACAK... MHP'ye karşı kırıcı olmayan bir dil kullanılacak. Toplantıda, yerel seçimlerde etkili birçok faktör bulunduğuna dikkat çekilerek, belli bir adayın üzerinde durulmasının tam tersi etki ve refleks yaratacağı, insanların gidip başka partiye oy vermelerine neden olabileceği de konuşuldu.

BAHÇELİ EMEKLİLİKTE MUTABIK KALDI... Erdoğan, muhalefet partilerinin gündeme getirdiği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılmasına neden karşı oldukları konusunda Bahçeli'ye geniş bilgi verdiğini belirtti. Erdoğan, böyle bir düzenleme yapılması halinde 6 milyonun üstünde kişinin düzenlemeden yararlanacağını, bunun ülkeye yıllık maliyetinin 26 milyar, toplamda ise 750 milyar lirayı bulacağını tek tek anlattığını belirtti. Erdoğan, bilgileri verdikten sonra Bahçeli'nin de ikna olduğunu kaydetti.