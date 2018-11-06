Erdoğan 'arkadaşlar araştırdı' dedi Kılıçdaroğlu'na Muğla yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı.

CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veren Kılıçdaroğlu'na Erdoğan, "Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. " diye yanıt verdi. Partisinin hizmetlerini sıralayan Erdoğan, sözü Kılıçdaroğlu'na getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

''BİZİM KARŞIMIZA DA ÇIKA ÇIKA CHP VE ONUN BAŞINDAKİ BİR AVANE ÇIKTI''

Ana muhalefet partisinin çapsız kalitesiz içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi az çok ele gelecek bir rakip görmek istiyor. Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz.

"ESERLERDEN HİÇBİRİNİ ORTAYA ÇIKARTAMAMIŞLAR"

Bu zat CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş fakat eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Artık psikiyatrist mi olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarla herhalde. Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten tazminat almaktan yoruldum.''