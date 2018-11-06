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Erdoğan 'arkadaşlar araştırdı' dedi Kılıçdaroğlu'na Muğla yanıtı

Erdoğan 'arkadaşlar araştırdı' dedi Kılıçdaroğlu'na Muğla yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyecilikte örnek gösterdiği Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 13:05 - Güncelleme: 06-11-2018 13:05

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı.

CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veren Kılıçdaroğlu'na Erdoğan, "Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. " diye yanıt verdi. Partisinin hizmetlerini sıralayan Erdoğan, sözü Kılıçdaroğlu'na getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

''BİZİM KARŞIMIZA DA ÇIKA ÇIKA CHP VE ONUN BAŞINDAKİ BİR AVANE ÇIKTI''
Ana muhalefet partisinin çapsız kalitesiz içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi az çok ele gelecek bir rakip görmek istiyor. Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz.

"ESERLERDEN HİÇBİRİNİ ORTAYA ÇIKARTAMAMIŞLAR"
Bu zat CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş fakat eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Artık psikiyatrist mi olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarla herhalde. Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten tazminat almaktan yoruldum.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 13:26 " Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz." sözü söylenmişse;"güçlü muhalif basın yoksa da demokrasi güç bulamaz!"doğrusunu da kabul etmek gerekmiyor mu?

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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