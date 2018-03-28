Erdoğan açıklayınca ortaya çıktı! Gece haber gönderip...

Türkiye Afrin'e girince teröristler Sincar'a kaçtı. Türkiye PKK'nın Kandil'i olarak adlandırılan Sincar'a da operasyon düzenleme kararı aldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın çekildiği duyurulan Sincar'da güvenliği sağladıklarını ve bunun için Suriye sınırına kadar takviye askeri güç gönderdiklerini ifade etti.

İbadi, "Orada (Sincar'da) ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına anayasamız gereği müsamaha göstermeyiz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YLE IRAK ARASINA GÖRÜŞME TRAFİĞİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincar (Şengal) uyarıları sonrasında Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin yanı sıra bir diplomatik görüşme daha yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre Irak'ın İstihbarat Başkanı, İstanbul'a gelerek Hakan Fidan ile görüştü.



Akşam'dan Emin Pazarcı'nın aktardığına göre Bulgaristan'ın Varna şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

GECE BİZE HABER GÖNDERDİLER



“Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı, bizim terörle mücadele konusundaki kararlı duruşumuzu ortaya koydu. Irak yönetimi de bu konudaki hassasiyetimizi biliyor. Gece bize bir haber gönderdiler. ‘Biz şu anda Sincar'da gerekli operasyonu birkaç yoldan başlattık, yapıyoruz' dediler. Onlarda istihbaratın başına geçen yeni bir isim var.

HAKAN FİDAN'LA KRİTİK GÖRÜŞME

Hakan Bey'e (MİT Müsteşarı) gelmiş, görüşmüşler. Olumlu istikamette gelişmeler olduğunu belirtiyorlar. İşin takipçisi olacağız. Biz sadece beyanatlara bakmıyoruz; ne yapıldığını teyit etmeyi, gözlerimizle de görmeyi esas alıyoruz. Sincar'dan teröristler çıkarılıyor ise ne ala. Yok, çıkarılmamışlar ise sınırımıza 60 km. mesafedeki Sincar'a da operasyon yaparız.”