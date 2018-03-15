Erdoğan AB Liderler Zirvesi'ne gidiyor....

Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye Afrin'den askerini çeksin" kararıyla ilişkiler iyice gerildiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika flaş bir karar geldi... Erdoğan AB Liderler Zirvesi'ne gitmeye karar verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart tarihinde Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Varna'ya gidecek...
AP'nin bugünkü Afrin tasarısıyla ilgili kararı çıkmadan önce Beştepe'deki törende konuşan Erdoğan, Afrin'den askerlerinizi çekin çağrısına, "Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız'' karşılığı vermişti.
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