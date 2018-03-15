  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan AB Liderler Zirvesi'ne gidiyor....

Erdoğan AB Liderler Zirvesi'ne gidiyor....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart tarihinde Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Varna'ya gidecek...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 17:20 - Güncelleme: 15-03-2018 17:20

Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye Afrin'den askerini çeksin" kararıyla ilişkiler iyice gerildiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika flaş bir karar geldi... Erdoğan AB Liderler Zirvesi'ne gitmeye karar verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart tarihinde Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Varna'ya gidecek...

AP'nin bugünkü Afrin tasarısıyla ilgili kararı çıkmadan önce Beştepe'deki törende konuşan Erdoğan, Afrin'den askerlerinizi çekin çağrısına, "Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız'' karşılığı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye sert Afrin tepkisi!

Skandal karar AP'de kabul edildi! Erdoğan ne demişti?

 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan AB Liderler Zirvesi'ne gidiyor.... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • KUZGUNCUKLU 15 Mart 2018 17:50 Davetli mi?..........Bu Avrupa Birliği toplantısı .... Ayrıca Başka hangi ülkenin Cumhurbaşkanı gidiyor?........

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro