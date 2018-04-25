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Erbakan töreninde Karamollaoğlu'na Madımak sürprizi

Erbakan töreninde Karamollaoğlu'na Madımak sürprizi

Sivas Olayları sırasında Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, dün akşamki Erbakan Ödülleri töreni için geldiği Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde çok ilginç bir odada töreni bekledi...

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 09:17 - Güncelleme: 25-04-2018 09:17

NECMETTİN Erbakan Ödülleri için dün akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezinde düzenlenecek törene erken gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas olaylarında yaşamını yitirenlerin anısına açılan “Unutmamak ” müzesinin bulunduğu sanat galerisinin içindeki odada bekledi.

1993 yılında Sivas Madımak otelinde çıkartılan yangında yaşamını yitiren 35 aydının anısına bir araya gelen 35 sanatçının eserlerinin sergilendiği “Unutmamak Müzesi”sergisi Etiler’deki Mustafa Kemal Kültür Merkezi içinde bulunan Çağdaş Sanat Galerisinde sergileniyor. 

Necmettin Erbakan Ödülleri için dün akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezinde düzenlenecek törene erken gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas olaylarında yaşamını yitirenlerin anısına açılan “Unutmamak ” müzesinin bulunduğu sanat galerisinin içindeki odada bekledi. 11. Cumhurbaşkanı Gül’ü karşılamak için de Madımak sergisinin bulunduğu sanat galerisinden çıkarak kapıya geldi.
 

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

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