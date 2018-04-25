Erbakan töreninde Karamollaoğlu'na Madımak sürprizi

NECMETTİN Erbakan Ödülleri için dün akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezinde düzenlenecek törene erken gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas olaylarında yaşamını yitirenlerin anısına açılan “Unutmamak ” müzesinin bulunduğu sanat galerisinin içindeki odada bekledi.

1993 yılında Sivas Madımak otelinde çıkartılan yangında yaşamını yitiren 35 aydının anısına bir araya gelen 35 sanatçının eserlerinin sergilendiği “Unutmamak Müzesi”sergisi Etiler’deki Mustafa Kemal Kültür Merkezi içinde bulunan Çağdaş Sanat Galerisinde sergileniyor.

Necmettin Erbakan Ödülleri için dün akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezinde düzenlenecek törene erken gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas olaylarında yaşamını yitirenlerin anısına açılan “Unutmamak ” müzesinin bulunduğu sanat galerisinin içindeki odada bekledi. 11. Cumhurbaşkanı Gül’ü karşılamak için de Madımak sergisinin bulunduğu sanat galerisinden çıkarak kapıya geldi.

