Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ailesinin kabine sevinci

Yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine Berat Albayrak'ın yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez getirildi.

Dönmez'in Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oturan ailesi ve yakınları, haber üzerine mutlu anlar yaşadı.

Fatih Dönmez'in annesi Zeliha Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlum Enerji Bakanı olduğu için çok mutluyum. Başkanıma Allah razı olsun diyorum. Demekki onu bu bakanlığa uygun görmüş. Hayırlı olsun isterim. Yarabbi bizi utandırma evladımı da utandırma. Başkanımızı da a utandırmasın. Ben ona hep dua ediyordum. Devletimize milletimize hayırlı olsun. İlk duyduğumda çok heyecanlandım, oğlum bakan olacakmış dedim. Sessiz sessiz duruyordu oğlum, anne dua et derdi. Bende ona dua ediyordum, bak dualarımız kabul oldu." diye konuştu.

Bakan Dönmez'in küçük kız kardeşi Vildan Şen ise haberi şölen havasında karşıladıklarını kaydederek, "İnşallah bu dönemde ağabeyim, diğer bakanlar ve başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, muvaffak olurlar. Onlara en içten kalbi hislerimle başarılar diliyorum. Birkaç gün öncesinde rüyamda Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Diplomasi olan bir düğüne davetliydik. Sanırım bu haberi alacaktık düğün gibi bizim için şölen oldu. İnşallah başarılı olurlar." görüşlerini aktardı.

Dönmez'in dayısının oğlu Bilal Enez de çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Fatih'in çocukluğu Gölpazarı'nda bizim yanımızda geçti. Ağırlık olarak İstanbul'da okudu. Yaz tatillerinde ilçeye gezmeye gelirdi. Sessiz sakin boş vakitlerinde kitap okuyan sakin sakin gezen bir kardeşimdi. Şu an çok heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

  • Güncel 10 Temmuz 2018 01:50
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