En küçük tutukluydu! Filistinli Melek serbest kaldı!

İSRAİL'in cezaevine attığı en küçük Filistinli olan Melek el-Galiz 7 aylık esaretin ardından serbest kaldı. İsrail makamları, Filistin’in en küçük tutuklusu 14 yaşındaki Melek el-Galiz’i yaklaşık 7 ay süren hapis cezasının ardından serbest bıraktı.

ÇOK SAYIDA ÇOCUKLA KALDIM: Serbest bırakılmasının ardından Tulkerim yakınlarındaki Cabbara askeri kontrol noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 14 yaşındaki Galiz, tutuklu kaldığı HaSharon hapishanesinde, aralarında küçük çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli kadının arkada kaldığını ifade etti.

İSRAİL KADINLARA KÖTÜ DAVRANIYOR: ‘Melek’, hapishane şartlarının çok zor olduğuna vurgu yaparak, İsrailli yetkililerin Filistinli kadın tutuklulara yönelik uygulamalarının kötü ve sert olduğuna dikkati çekti.

HAPİSTEKİ EN KÜÇÜK FİLİSTİNLİYDİ: Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti’ne göre 14 yaşındaki Melek, İsrail hapishanelerinde tutuklu olan en küçük Filistinli olarak kayıtlara geçti.

BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU İDDİASI: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Celezon Filistin mülteci kampı sakini olan ‘Melek’, 26 Mayıs 2017’de Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

İSRAİL CEZAEVİNDE 300 FİLİSTİNLİ ÇOCUK VAR: İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.