En acı ilan! Nişanlısından Mina Başaran'a duygusal veda

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet geçtiğimiz Pazar akşamı İran’da düşmüş, kazada uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İran’da yapılan incelemelerin ardından hayatının kaybedenlerden 10’unun cenazesi dün önce Diyarbakır’a ardından askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Uçağın inmesiyle ölenlerin acılı yakınları uçağın inmesiyle cenaze araçların olduğu bölüme geldi. Acılı aileler cenazelerin cenaze aracını konmasını bekledi. Ardından Cenazeler Atatürk Havalimanı’nda araçlara konularak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cenazeler bugün toprağa verilecek.

CENAZEYİ NİŞANLISI ALDI

İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10’unun cenazesi askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimanına akın etti.



''MİNİK KALPLİ MELEĞİM BEKLE BENİ''

İRAN'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.

14 NİSAN'DA EVLENECEKLERDİ

Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.





