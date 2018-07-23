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Emrah Serbes hakkında flaş gelişme!

Emrah Serbes hakkında flaş gelişme!

İZMİR'de yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kaza sonucu annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, avukatı Burcu Ece Güler aracılığıyla 8. Ağır Ceza Mahkemesinin Serbes ve Kenan Doğru hakkında verdiği hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla istinaf yoluna başvurdu.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 18:54 - Güncelleme: 23-07-2018 18:54

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine sunulmak üzere 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, Emrah Serbes ve Kenan Doğru hakkında verilen  hapis cezalarının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, "Karara karşı yasal  süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz" denildi.

Dilekçede, kararda hukuka aykırılık bulunması halinde hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemeye gönderilmesi, aksi takdirde ise istinaf mahkemesinde davanın duruşmalı olarak yeniden görülmesi talep edildi.

Avukat Burcu Ece Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emrah Serbes ve Kenan Doğru'nun daha fazla ceza alması için 'süre tutum' dilekçesiyle kararı istinafa taşıdıklarını belirtti.

Güler, "İstinaf nedenlerimiz mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliği sonrası ayrı bir dilekçe ile sunulacak" dedi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 19:11 2 Mayıs 2016 günlü oturumundaAKP'li Mustafa Şentop’un zabıtlardaki konuşması şöyledir: “Anayasanın 83/4. maddesine ilişkin her hangi bir düzenlememiz yok, bu madde yerinde duruyor, geçerlidir. Tekrar bir seçim olması hâlinde seçilenler dokunulmazlığını yeniden kazanacaktır... Bu çerçevede kabul edilen önergeyi oylarınıza sunuyorum.”

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