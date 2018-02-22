Emniyet personeli yeni üniformalarıyla Beştepe'de

Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan ve yeni tasarım üniformalarını giyen polis ile bekçilerle bir araya geldi.
Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı.
YENİ TASARIM KIYAFETLER
Yeşil renkli üniformadan 1994 yılında mevcut lacivert renkli üniformaya geçen emniyet teşkilatı, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ile görev şartlarını da dikkate alarak polis ve çarşı, mahalle bekçileri üniformalarını yeniden tasarladı.
Bu doğrultuda kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçilerek daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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