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Emniyet Müdürlüğü'ndan Tanker Bank uyarısı!

Emniyet Müdürlüğü'ndan Tanker Bank uyarısı!

Türkiye’de Saadet zinciri ile kurulan ‘Çiftlik Bank’ olayının ardından bu kez ‘Tanker Bank’ ortaya çıktı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Tanker Bank'la ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 10:06 - Güncelleme: 10-01-2019 10:06

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, 'Tanker Bank' adıyla gerçekleştirilen dolandırıcılıkla ilgili uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Yazılı ve görsel medyada 'Tanker Bank' adı altında saadet zinciri oluşturularak üyelerine yüksek meblağda para kazanabilecekleri vaadi ile gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık haberleri yansımıştır.

Vatandaşlarımızın maddi ve manevi kayba uğramaması için gerek internet üzerinde gerekse sosyal hayatta zenginlik vaat eden kuruluş ve şahıslara itibar edilmemesi, bunlara karşı dikkatli olunması, herhangi bir olay ve mağduriyetle karşılaşılması durumunda derhal 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunulması önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur” denildi.

70 MİLYON LİRA PARAYLA KAYIPLARA KARIŞTI: Türkiye’de Saadet zinciri ile kurulan ‘Çiftlik Bank’ olayının ardından bu kez ‘Tanker Bank’ ortaya çıktı. 5 yıl önce başlayan ve hayali tanker alıp hisse sahipleri adına çalıştıran Mustafa Ç. topladığı 70 milyon lira parayla kayıplara karıştı. Tanker Bank mağduru H.E. “Sen ilk önce Allah’a sonra da bana güven diye para topladı” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2019 10:21 millet olarak,bedavayı,avantayı,kısa yoldan kolay para kazanmayı severiz.onun için de birbirimizi dolandırmaktan kaçınmayız.kısaca keriz avlamak isterken,keriz oluruz.üzülmeyelim.

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