  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Emlakçılar, kredi faiz oranlarında indirim bekliyor

Emlakçılar, kredi faiz oranlarında indirim bekliyor

İZMİR Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, konut satışları için KDV ve tapu harçlarında yapılan indirimin yıl sonuna kadar uzatılmasının piyasayı hareketlendirmeyeceğini öne sürerek, kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi halinde konut satışlarının artabileceğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 14:02 - Güncelleme: 01-11-2018 14:02

Enflasyonla mücadele ve kur nedeniyle daralan sektörlerin canlandırılması için yıl sonuna kadar alınan önlemler kapsamında konut satışlarında KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indiren uygulama uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasını olumlu değerlendirdiğini anlatan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Güleroğlu, yalnızca KDV indiriminin piyasayı hareketlendirmeyeceğini savundu.

Bu indirimin zaten yürürlükte olduğunu dile getiren Güleroğlu, sürenin 2 ay uzatıldığını hatırlatarak, asıl çözümün kredi faiz oranlarında yapılacak değişiklikle mümkün olacağını kaydetti. Güleroğlu, "Konut kredilerinde faiz oranları 2,60 ile 2,80 arasında değişiyor. Bu oranların aşağı çekilmesiyle piyasada hareketlenme olur. KDV indirimi sıfır konutlar için geçerli bir durum. İkinci el binalarda bu sorunu hala yaşamaktayız. Yeni konut almak isteyenler de aynı kredi faiz oranlarını kullanıyor ancak KDV indirimi nedeniyle avantajları var" dedi.

Gayrimenkul sektörünün hareketlenmesi, döviz ve altın fiyatlarının aşağı çekilmesi için konut kredi faiz oranlarında düzenleme yapılmasını öneren Güleroğlu, şunları söyledi:

"Konuttaki vergi diliminin yüzde 10'luk düşmesi çok büyük bir rahatlık getirmedi. Konut kredileri 2'nin altına iner, 1,5 ya da birlere çekilirse o zaman satışlarda bir hareketlenme olur. Konut kredi faiz oranları aşağı çekilmediği sürece durağan pozisyon devam eder. Bakan Berat Albayrak'ın beyaz eşyada ÖTV'nin kaldırıldığını ve ticari araç satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 1'e çekildiğini açıklaması güzel gelişmeler. Bakanımızdan aynı müjdeyi konut piyasasında da konut kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi olarak bekliyoruz."

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Emlakçılar, kredi faiz oranlarında indirim bekliyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro