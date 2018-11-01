Emlakçılar, kredi faiz oranlarında indirim bekliyor

Enflasyonla mücadele ve kur nedeniyle daralan sektörlerin canlandırılması için yıl sonuna kadar alınan önlemler kapsamında konut satışlarında KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indiren uygulama uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasını olumlu değerlendirdiğini anlatan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Güleroğlu, yalnızca KDV indiriminin piyasayı hareketlendirmeyeceğini savundu.

Bu indirimin zaten yürürlükte olduğunu dile getiren Güleroğlu, sürenin 2 ay uzatıldığını hatırlatarak, asıl çözümün kredi faiz oranlarında yapılacak değişiklikle mümkün olacağını kaydetti. Güleroğlu, "Konut kredilerinde faiz oranları 2,60 ile 2,80 arasında değişiyor. Bu oranların aşağı çekilmesiyle piyasada hareketlenme olur. KDV indirimi sıfır konutlar için geçerli bir durum. İkinci el binalarda bu sorunu hala yaşamaktayız. Yeni konut almak isteyenler de aynı kredi faiz oranlarını kullanıyor ancak KDV indirimi nedeniyle avantajları var" dedi.

Gayrimenkul sektörünün hareketlenmesi, döviz ve altın fiyatlarının aşağı çekilmesi için konut kredi faiz oranlarında düzenleme yapılmasını öneren Güleroğlu, şunları söyledi:

"Konuttaki vergi diliminin yüzde 10'luk düşmesi çok büyük bir rahatlık getirmedi. Konut kredileri 2'nin altına iner, 1,5 ya da birlere çekilirse o zaman satışlarda bir hareketlenme olur. Konut kredi faiz oranları aşağı çekilmediği sürece durağan pozisyon devam eder. Bakan Berat Albayrak'ın beyaz eşyada ÖTV'nin kaldırıldığını ve ticari araç satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 1'e çekildiğini açıklaması güzel gelişmeler. Bakanımızdan aynı müjdeyi konut piyasasında da konut kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi olarak bekliyoruz."