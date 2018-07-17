  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Emlak Konut'un yeni genel müdürü Hakan Gedikli oldu

Emlak Konut'un yeni genel müdürü Hakan Gedikli oldu

Hakan Gedikli Emlak Konut GYO'nun yeni genel müdürü oldu. Hakan Gedikli eski Genel Müdürü Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmasının ardından genel müdürlük koltuğuna oturdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-07-2018 21:41 - Güncelleme: 17-07-2018 09:57

Emlak Konut GYO eski Genel Müdürü Murat Kurum'un bakan Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanması sonrası boşalan koltuğa, kurum bünyesinde yeni bir isim getirildi. Hakan Gedikli Emlak GYO'nun yeni genel müdürü oldu.

Konu ile Emlak Konut GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle denildi:

"Sn.Murat KURUM'un istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Sn. Hakan GEDİKLİ'nin atanmasına, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.'nun 315.madde 1. fıkrası gereği Sn.Hakan GEDİKLİ'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Emlak Konut GYO'nun yüzde 49,34'ü TOKİ'ye, kalan hisse ise borsada işlem görüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Emlak Konut'un yeni genel müdürü Hakan Gedikli oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Temmuz 2018 10:49 kimdir nedir bu emlak konut bilen varmı?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro