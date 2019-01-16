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Emlak Konut GYO'dan satış ve kar tahminleri açıklaması

Emlak Konut GYO'dan satış ve kar tahminleri açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, net karının bu yıl 1,2 milyar TL olabileceğini ve toplam 858 bin 803 metrekare satış alanı ve KDV hariç 7,3 milyar liralık satışa tutarına ulaşılmasının beklendiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 02:34 - Güncelleme: 16-01-2019 02:34

Emlak Konut'un Kamuyu aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Toplamda, 858 bin 803 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 7 milyar 303 milyon 823 bin 100 TL satış değeri olacağını tahmin etmekteyiz. Şirketimizin net karının ise 1,2 milyar TL olabileceği öngörülmektedir." denildi.  Şirket açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Birinci çeyrekte, 137 bin 785 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1 milyar 60 milyon 658 bin TL satış değeri, ikinci çeyrekte; 183 bin 365 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1 milyar 368 milyon 819 bin TL satış değeri, üçüncü çeyrekte 215 bin 950 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1 milyar 769 milyon 752 bin TL satış değeri, dördüncü çeyrekte, 321 bin 703 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3 milyar 84 milyon 796 bin 350 TL satış değeri, toplamda ise 858 bin 803 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 7 milyar 303 milyon 823 bin 100 TL satış değeri olacağını tahmin etmekteyiz."

2018'de yabancıya satış 1,1 milyar TL oldu
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından, KAP'ta yer alan bir diğer açıklamada da 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, toplamda 7 milyar 183 milyon 930 bin 452,42 TL (KDV hariç) değerinde, 6 bin 567 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiği ve bu satışların 1 milyar 109 milyon 764 bin 485,50 TL (KDV hariç) değerindeki, 936 adedinin yabancı ülke vatandaşlarına yapıldığı belirtildi.

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Kaynak : AA

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