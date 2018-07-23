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Emekli fark ödemesi kaç para 1. grup zamlı maaş ayın kaçında?

Emekli fark ödemesi kaç para 1. grup zamlı maaş ayın kaçında?

Emekli son haber yeni müjde SGK'dan geldi. Milyonlarca emekliye gruplarına göre maaş farkı ödemesi yapılacak. Yani emekliler o ayki maaşlarını zamlı alacak. 1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödenecek.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 12:30 - Güncelleme: 23-07-2018 11:20

Emekli maaş ödemesi ne zaman, maaş farkı ödemesi kaç lira oldu? Milyonlarca emekliyi mutlu edecek haber SGK'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların fark tutarlarının, 26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ödeneceği bildirildi.

SGK'den yapılan açıklamaya göre, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir veya aylığı alanların, 2018 Temmuz ayı artışlarıyla hesaplanan aylıklarının, ödeme günlerinde zamlı ödeneceği ifade edildi.

MAAŞ FARKI ÖDEMES, NE ZAMAN: Açıklamada, Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin, 1 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz tarihinde ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

Aylıklarını üçer aylık veya her ay alanlar için uygulanacak ödeme şekli şu şekilde sıralandı:

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve ağustos
ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

 Açıklamada, ödenecek toplam fark tutarının 591 milyon 133 bin 92 lira 16 kuruş olduğu bildirildi.

KURBAN BAYRAMI’NDA EMEKLİLERE İKRAMİYE: Kurban Bayramı'nda emeklilere bin lira ikramiye verilecek. Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanacak. Emekli aylığı hesaplara ne zaman yatacak sorusu ise henüz yanıtlanmadı.

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