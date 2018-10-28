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Emekli aylıklarına yeni düzenleme! Maaşlar nasıl artırılacak?

Emekli aylıklarına yeni düzenleme! Maaşlar nasıl artırılacak?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 2019 yıllık programına göre SSK ve Bağ-kur emekli ayıklarına maaş zammı zammında değişikliğe gidiliyor. Artık zamlar 6 ayda bir çıkan 6 aylık enflasyon oranına göre yapılmayacak.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 08:13 - Güncelleme: 28-10-2018 08:58

"2019 Yılı  Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarınına yapılacak zamla ilgili değişikliğe gidildi. Daha önce 6 aylık enflasyon rakamların zam yapılan emekli aylıklarına bundan böyle ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak yapılacak. 

MAAŞI BİN LİRANIN ALTINDA OLANLARA MÜJDE... Öte yandan emekliye müjde geldi. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere ekstra zam hazırlığı sürüyor. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bu düzenlemeyle enflasyon zammının yanı sıra seyyanen artıştan yararlanabilecek. Peki, seyyanen zam sonrası güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

İKİ BAYRAM İKRAMİYESİNDEN BAŞKA... Emekliler ve yaşlılar için bütçeden ayrılan pay, 2019'da yaklaşık 50 milyar lira artacak. 2019 bütçesinde 185.1 milyar liralık pay, emekliler ve yaşlılara aktarılacak. Emekliler 2019'da 2 kez zam ve 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam için de hazırlıklar sürüyor.

SEYYANEN ZAM YASASI... Seyyanen zam yasayla olacak. Kısa süre içinde Meclis'e gelmesi planlanan düzenlemeyle, bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor.

NASIL YANSIYACAK?... Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesiyle belli olacak. Yasa yürürlüğe girer girmez maaşlara yansıtılabileceği gibi, Ocak'ta yapılacak enflasyon zammıyla da aynı anda uygulanabilir. Eğer Ocak'ta uygulamaya geçerse, maaşı bin liranın altında olan emeklilere önce seyyanen zam yansıtılacak, ardından da enflasyon zammı eklenecek.
Örneğin; maaşı net 860 lira olan emekliye önce 140 liralık artış yansıtılacak, ardından maaşa 2018'in 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Eğer Ocak zammı beklenti anketindeki gibi yüzde 13.78 olursa, bu emeklinin maaşı bin 137 lira 80 kuruşa çıkacak. Maaşta çifte zamla 277,80 liralık artış gerçekleşecek.

EK ÖDEME YÜKSELİYOR... Ocak tüm emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

MEMUR EMEKLİLERİNİN DURUMU... Memur emeklileri ise yüzde 4'lük zamma ilaveten 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak.

OCAK'TA KAÇ LİRA ZAM OLACAK?.. Programdaki enflasyon tahminlerine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15'i bulabilecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketi ise zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.78'i, memur emeklilerinde yüzde 14.28'i bulabileceğini gösteriyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mehmet Soylu 28 Ekim 2018 09:42 Hergün emekliye zam yapılır mı huu? Genç işsizler rahatsız!

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