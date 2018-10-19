  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

El Cezire: Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü belli oldu!

El Cezire: Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü belli oldu!

El-Cezire haber kanalı canlı yayında Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni iddialar öne sürdü. El-Cezire, Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluk'ta nerede öldürüldüğü tespit edildiğini duyurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 15:57 - Güncelleme: 19-10-2018 15:57

Ses kayıtlarına ve arama çalışmalarında bulunan delillere dayanarak Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluğa girer girmez birkaç kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldüğü iddia edildi.

Kanalın iddiasına göre, Türk güvenlik güçleri, "Kaşıkçı içeriye girdikten sonra Suudi infaz timi gazetecinin üzerine atladı ve Kaşıkçı'yı zorla üst kata taşıdılar" dedi.Kaşıkçı'yı doğrudan Konsolos Uteybi'nin odasına götüren infaz timi burada Kaşıkçı'ya herhangi bir sorgu uygulamadan doğrudan öldürdü.

TÜRK YETKİLİLER: KAŞIKÇI'NIN NEREDE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ: Öldürüldüğü odada her şeyin hazır olduğunu iddia eden El-Cezire, "Türk yetkililer Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğünü biliyoruz dedi. Suudi otopsi uzmanı cesedi parçaladı" dedi. El-Cezire'nin haberinde geçen ve Türk kaynağa dayandırılan ifadeler şöyle:

"Adli tıp uzmanı cerrah Salah Tabiki Kaşıkçı'nın cesedini 15 dakikada parçaladı. Konsolosluk binasına giren Türk yetkililere girmeden önce cinayet anına ilişkin ses kaydı dinletildi. Türk ekipleri arama ve araştırmalarını buna göre yaptılar."

Yahudi destekli ABD medyasında olay Cemal Kaşıkçı yorumları

Cemal Kaşıkçı'nın Twitter'daki son 1 yılı dikkat çekti

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN El Cezire: Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü belli oldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 16:29 ABD Kasikcinin oldurulmesinde bas rol oynuyor Bu yuzden ABD apar topar disisleri bakanini Suudi Arabistan a gidiyor cunku ABD Suudilere baski ve tehtid uyguluyarak bu suikast olayindan hicbir ilgisisi olmadigini Suudilere soylemesini istiyor Daha sonra ABD disisleri bakani Turkiye ye gidiyor Cunku ABD Turkiye nin Bu suikastta neler bildigini ogrenmek icin Turkiye ye gidiyor Vede ABD kendini temize cikartmaya calisiyor Kisacasi Kasikci yi ABD nin istegiyle Suudiler de sevmedigi icin ikisi beraber plan yaptilar Saygilarimla Kenan Demir

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro